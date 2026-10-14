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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

تأکید وزیر صمت بر توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اوراسیا

6 وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: رفع موانع تجاری و تعامل مستقیم میان شرکت‌ها و بخش خصوصی به افزایش بهره‌گیری از ظرفیت تجارت بین کشور‌های عضو و تعریف پروژه‌های صنعتی مشترک می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک امروز در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور آندری اسلپنف وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سفرای کشور‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های عضو این اتحادیه، راهبردی مبتنی بر احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است و باید به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و قابل پیش‌بینی منجر شود.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی منطقه اوراسیا گفت: این اتحادیه امروز با برخورداری از جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و گستره جغرافیایی قابل توجه، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و تجارت دارد.

اتابک با اشاره به روند مذاکرات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: این مذاکرات در ابتدا با هدف دستیابی به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دنبال شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مذاکرات مستمر، زمینه برای توسعه همکاری‌ها و انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فراهم شد.

وزیر صمت تصریح کرد: این موافقت‌نامه سرفصل‌ها و موضوعات مختلفی را در حوزه تجارت پوشش می‌دهد و می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل مبادلات، توسعه دسترسی به بازار‌های کشور‌های عضو و افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی فراهم کند.

اتابک با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره عملکرد تجاری پس از اجرای موافقت‌نامه گفت: پس از اجرایی شدن این توافق، افزایش قابل توجهی در حجم صادرات مشاهده شده است. این روند نشان می‌دهد که استفاده مؤثر از ظرفیت‌های توافق‌نامه و پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی می‌تواند به تقویت روابط تجاری میان ایران و کشور‌های عضو منجر شود.

اتابک با بیان اینکه ارزش تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته (۲۰۲۵) از هفت میلیارد دلار فراتر رفت، گفت: این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و واردات از کشور‌های عضو اتحادیه حدود ۴ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار گزارش شده است.

وی ارزش مبادلات تجاری دو طرف در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ را حدود چهار میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار اعلام کرد. هدف از این نشست‌ها، بررسی مسائل اصلی، رفع موانع پیش‌روی تجارت و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری است. انتظار می‌رود کارگروه‌های تخصصی با تمرکز بر موضوعات اجرایی و نیاز‌های فعالان اقتصادی، راهکار‌های عملی برای توسعه مبادلات تجاری ارائه کنند.

سکاندار وزارت صمت برگزاری سمینار‌های مشترک در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و لجستیک، بررسی الزامات وارداتی و گمرکی، تسهیل تجارت خارجی، تبادل فهرست کالا‌ها و معرفی تولیدکنندگان دارای ظرفیت صادراتی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر برشمرد.

اتابک با تاکید بر اهمیت مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های این بنگاه‌ها و مناطق می‌تواند در تسهیل مبادلات اقتصادی و توسعه همکاری‌های تجاری میان ایران و کشور‌های عضو اتحادیه نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اعلام آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های تخصصی در حوزه دارو و داروسازی، توسعه این تعاملات را زمینه‌ای برای تقویت همکاری‌های صنعتی و ایجاد ظرفیت‌های مشترک تولیدی دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت جایگاه ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: انتظارمان این است که اجرای نقشه راه همکاری‌ها از تبادل اسناد و برگزاری نشست‌ها فراتر رود و نتایج عملی و قابل اندازه‌گیری به همراه داشته باشد.

وی افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت ترجیحی، کاهش موانع اجرایی و عملیاتی، گسترش تنوع کالا‌های مبادله‌شده و شکل‌گیری پروژه‌های صنعتی مشترک را از جمله شاخص‌های ارزیابی پیشرفت همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد.

اتابک پیشنهاد کرد که برای هر یک از حوزه‌های همکاری، اقدامات آتی به‌صورت مشخص تعریف، مرجع مسئول پیگیری تعیین و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تدوین شود تا در نشست بعدی، امکان ارزیابی دقیق‌تر میزان پیشرفت و تحقق اهداف مورد توافق فراهم شود.

برچسب ها: وزارت صمت ، ایران ، اوراسیا
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