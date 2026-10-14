جوان آنلاین: تحولات میدان تقابل و تغییر مداوم شیوه‌ها و ابزار‌های تهدید، ضرورت بازآرایی توان دفاعی و توسعه تسلیحات متناسب با معادلات جدید را بیش از گذشته برجسته کرده است؛ رویکردی که در برنامه‌های اعلامی مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع، از جهش در تولید و تأمین تجهیزات موردنیاز نیرو‌های مسلح و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور تا تقویت سامانه‌های موشکی، پدافندی و زیرساخت‌های دفاعی دنبال می‌شود. هم‌زمان، تأکید بر هم‌افزایی سپاه و وزارت دفاع، تداوم تولید بومی و به‌روزرسانی تجهیزات متناسب با تحرکات دشمن، نشان‌دهنده تمرکز بر ارتقای آمادگی رزمی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور است؛ راهبردی که در کنار توسعه توانمندی‌های تسلیحاتی، حفظ ابهام درباره بخشی از قابلیت‌ها و مشخصات سلاح‌های به‌کارگرفته‌شده را نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های معادلات دفاعی ایران مطرح می‌کند.



برنامه اعلامی مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع در حوزه ارتقای توان دفاعی و رزمی بیانگر عزم و اراده جدی نیرو‌های مسلح برای افزایش توان بازدارندگی و تحکیم موقعیت برتر در معادلات تقابل با دشمن است. طبق اظهارات اخلاقی در دومین نشست مجلس شورای اسلامی، جهش در تولید و تأمین تسلیحات موردنیاز نیرو‌های مسلح، توسعه فناوری‌های پیشرفته، افزایش هم‌افزایی میان بخش‌های دفاعی و صنعتی، ضرورت بهره‌گیری از طرح‌های زودبازده از محور‌های اصلی برنامه وی برای وزارت دفاع خواهد بود.

وی در این نشست با اشاره به ضرورت تداوم مسیر ترسیم‌شده در دوره شهید سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، اظهار کرد: «برنامه‌های پیشین با اعمال اصلاحات و متناسب با نیاز‌های جدید ادامه خواهد یافت و در این چارچوب، برنامه‌های اجرایی شش‌ماهه و ۲۲ماهه برای پیشبرد اهداف وزارت دفاع تدوین شده است»

اخلاقی بر هم‌افزایی امکانات و ظرفیت‌های نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تأکید کرد و بهره‌گیری مؤثر از منابع موجود، هماهنگی میان مجموعه‌های صنعتی و دفاعی و افزایش کارآمدی در فرایند تأمین نیاز‌ها را از الزامات تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده دانست. وی همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی، علمی و فناورانه کشور برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های دفاعی تأکید کرد. اخلاقی با اشاره به ضرورت ارتقای مستمر توان رزمی کشور، توسعه و به‌روزرسانی تسلیحات و تجهیزات پیشرفته، گسترش سامانه‌های هوشمند و توجه به حوزه‌های نوین رزم را مورد تأکید قرار داد. به گفته وی، بازآفرینی و معماری جدید در حوزه‌های دفاعی باید متناسب با تحولات فناوری و ارزیابی مستمر نیاز‌های عملیاتی دنبال شود.

وزیر پیشنهادی دفاع، تقویت ظرفیت موشکی متناسب با تهدیدات منطقه‌ای و آمادگی برای توسعه برد موشک‌ها در چارچوب تأیید سلسله‌مراتب فرماندهی را از محور‌های برنامه خود دانست. او همچنین بر توجه به پدافند، رزم زمینی، جنگنده سنگین چندمنظوره، زیرساخت سایبری، بازسازی و نوسازی دفاعی و اولویت‌بندی نیاز‌ها با جمع‌بندی دیدگاه فرماندهان تأکید کرد. اخلاقی پیش از این نیز در تشریح برنامه‌های وزارت دفاع در نشست گذشته مجلس شورای اسلامی به ضرورت پیگیری طرح‌های زودبازده اشاره کرد و گفت: «امروزه فقط به دنبال محصولات جدیدی هستیم که توانایی تولید و فناوری جدید را حداکثر در طول شش ماه داشته باشیم بنابراین اتصال فناوری بدیع و نوظهور در راستای نوآوری جهشی در سامانه‌های دفاعی از مهمترین اهدافمان در ۲۲ماه باقی‌مانده تا پایان دولت است.» وی با اشاره به وضعیت پدافند هوایی کشور اظهار کرد: «از طریق ستاد کل نیرو‌های مسلح و پیگیری تخصیص بودجه‌ها، موضوع تقویت پدافند هوایی را با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم در این دوره توجه بیشتری به این حوزه شود.»

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به روند توسعه بومی‌سازی در حوزه تسلیحات گفت: «ایران۴۷ سال است که تحت تحریم قرار دارد، ما در شرایط تحریم نیز تجهیزات تولید کرده‌ایم و پشتیبانی موشکی را انجام داده‌ایم و در انجام وظایف نیرو‌های مسلح با مشکل خاصی مواجه نیستیم.» در حالی که نگرانی‌هایی درباره چگونگی تأمین و تجهیز نیرو‌های مسلح با وجود تحریم و محاصره در جامعه مطرح است، وزیر پیشنهادی دفاع گفت: «تأمین تجهیزات مورد نیاز نیرو‌های مسلح برای مقابله با دشمن را با هر روش و تدبیری دنبال کرده‌ایم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.» وی درباره رصد تهدیدات و به‌روزرسانی توان دفاعی کشور گفت: «دشمن به‌طور مستمر از روش‌های مختلف برای تقویت توان خود و ضربه زدن به کشور استفاده می‌کند و ما نیز این تحولات را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کنیم و متناسب با روش‌ها و ابزار‌های مورد استفاده دشمن، تجهیزات نیرو‌های مسلح را به‌روز می‌کنیم.»

تداوم هم افزایی میان ارکان نظامی

روز گذشته، اما «مهرداد اخلاقی» وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با سردار سرلشکر «احمد وحیدی» فرمانده کل سپاه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، درباره نقش صنعت دفاعی در پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی در شرایط جنگی و راهکار‌های توسعه همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های صنعتی وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبادل نظر شد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش صنعت دفاعی در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، بر اهمیت توانمندی‌های بومی در تأمین تجهیزات و پشتیبانی از رزمندگان تأکید کرد. وی تداوم تولید دفاعی، توسعه فناوری داخلی و همکاری بخش‌های عملیاتی و صنعتی را از عوامل کلیدی ارتقای آمادگی رزمی و تقویت قدرت بازدارندگی کشور دانست. سرلشکر وحیدی با اشاره به تجارب و توانمندی‌های مهندس اخلاقی در سیر ارتقای صنایع دفاعی، به ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور و توسعه فناوری‌های راهبردی، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و استفاده از توان متخصصان داخلی باید با رویکردی مستمر و متناسب با الزامات کنونی و آینده دفاعی کشور تأکید کرد. مهندس اخلاقی نیز بر آمادگی در وزارت دفاع برای اولویت پشتیبانی‌های مؤثر از نیرو‌های مسلح و پایداری زنجیره تولید توأم با ارتقای فناوری و به ویژه در تسلیحات راهبردی را بیان کرد. وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با اشاره به ظرفیت‌ها و آمادگی مجموعه صنایع دفاع برای گسترش همکاری و تعامل با بخش‌های متناظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه طراحی، تولید، تأمین و پشتیبانی تجهیزات دفاعی تأکید نمود و محور‌های مهم تعامل میان مجموعه‌های صنعتی و عملیاتی نیرو‌های مسلح هم افزایی ظرفیت‌های موجود در ارتقای آمادگی دفاعی و تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح را بیان کرد.



برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع و اظهارات فرماندهان نیرو‌های مسلح نشان می‌دهد که توسعه توان دفاعی و بازدارندگی با استفاده از ظرفیت‌های بومی و ساخت تسلیحات جدید از برنامه‌های جدی کشور است. امری که بازدارندگی کشور را ارتقا می‌دهد و هر گونه اراده برای تهاجم را خنثی می‌کند. این در حالی است که در جنگ کنونی ایران با استفاده از راهبرد ابهام تسلیحات از تجهیزات جدید خود رونمایی نکرده و به طور پلکانی متناسب با نوع تجاوز پاسخ مناسب داده است. طبق اظهارات فرماندهان نظامی، ایران در همین چهارچوب حتی قصد ندارد مشخصات سلاح‌های استفاده شده طی هفته‌های اخیر را عمومی کند.