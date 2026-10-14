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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۱
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هشدار رئیس پلیس راه فراجا درباره تردد اتوبوس‌های دارای نقص فنی

63 رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر ضرورت کنترل فنی ناوگان اتوبوسی اعلام کرد هرگونه قصور در بازدید ایمنی اتوبوس‌ها که به وقوع تصادف منجر شود، مسئولیت قانونی برای مدیر فنی شرکت مسافربری، راننده و مالک وسیله نقلیه به دنبال خواهد داشت.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به اهمیت ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر گفت: سالانه حدود ۱۵۵ میلیون مسافر در قالب ۱۵ میلیون سرویس از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا می‌شوند؛ آماری که ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت فنی این ناوگان و رعایت الزامات ایمنی را دوچندان می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت مسافران و ضرورت رسیدن ایمن آنان به مقصد، امروز با همراهی همکاران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ناوگان اتوبوسی پایانه مسافربری غرب تهران بازدید شد و یک دوره آموزشی برای مدیران فنی شرکت‌های مسافربری نیز برگزار کردیم. در این برنامه، از نزدیک با مسئولان و دست‌اندرکاران ناوگان گفت‌و‌گو شد و بر ضرورت کنترل دقیق وضعیت فنی اتوبوس‌ها پیش از آغاز سفر تأکید کردیم.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر از نظر ایمنی اهمیت بیشتری نسبت به خودرو‌های شخصی دارد، تصریح کرد: ابعاد و ظرفیت این وسایل نقلیه، پیمایش طولانی در محور‌های مختلف و جابه‌جایی هم‌زمان تعداد زیادی از مسافران، باعث می‌شود پیامد‌های احتمالی تصادف با اتوبوس‌ها سنگین‌تر باشد. در این ناوگان، جان و سلامت شمار زیادی از شهروندان به کیفیت رانندگی و سلامت فنی وسیله نقلیه وابسته است.

سرهنگ محبی تأکید کرد: سلامت مسافر باید اولویت اصلی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری باشد، نه صرفاً تعداد سفر‌ها و میزان جابه‌جایی مسافر. بر همین اساس، پیش از آغاز هر سفر، مدیر فنی شرکت مسافربری موظف است اتوبوس را در مبدأ و پایانه مسافربری از نظر فنی و ایمنی به‌طور کامل بررسی کند.

وی با اشاره به موارد ضروری در بازدید فنی اتوبوس‌ها گفت: سیستم‌های فنی و روشنایی، سامانه خنک‌کننده در فصل تابستان، سیستم گرمایشی در زمستان، لاستیک‌ها، تجهیزات فرمان، شیشه‌ها و سایر اجزای مؤثر بر ایمنی باید به‌دقت کنترل شوند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که قطعات استاندارد خودرو دستکاری نشده‌اند و وسیله نقلیه از شرایط فنی لازم برای تردد برخوردار است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: تنها پس از اطمینان از سلامت فنی اتوبوس باید اجازه حرکت و جابه‌جایی مسافر صادر شود. در صورت وقوع تصادف ناشی از نقص فنی یا قصور در انجام وظایف قانونی، مدیر فنی شرکت مسافربری، راننده و مالک اتوبوس باید پاسخ‌گو باشند و حسب مورد، سهم تقصیر آنان در وقوع حادثه بررسی و افراد مقصر به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. پلیس نیز مطابق مقررات با افرادی که در این زمینه مرتکب قصور شده باشند، برخورد می‌کند.

سرهنگ محبی با اشاره به سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر در تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: این ناوگان سالانه حدود یک درصد از کل تصادفات را به خود اختصاص می‌دهد؛ با این حال، حتی وقوع یک تصادف و به خطر افتادن جان یک نفر نیز اهمیت دارد. هدف ما این است که با تقویت نظارت‌ها و کنترل‌های ایمنی، حوادث مربوط به این ناوگان را به حداقل ممکن برسانیم و برای به صفر رساندن آن تلاش کنیم.

وی در ادامه به نظارت پلیس بر اتوبوس‌ها در طول مسیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر موظف‌اند ساعت حرکت خود را در پاسگاه‌های پلیس راه ثبت کنند و اتوبوس‌ها نیز در این ایستگاه‌ها مورد بازدید قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، همکاران ما در چند استان، تعدادی اتوبوس را به دلیل نقص فنی شناسایی کردند و با توجه به ضرورت حفظ ایمنی مسافران، از ادامه حرکت آنها جلوگیری شد. با هماهنگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اتوبوس‌های جایگزین برای انتقال مسافران به مقصد پیش‌بینی شد تا ضمن جلوگیری از تردد ناوگان ناایمن، جابه‌جایی مسافران نیز با مشکل مواجه نشود.

سرهنگ محبی در پایان به مدیران فنی شرکت‌های مسافربری و رانندگان اتوبوس توصیه کرد بازدید‌های فنی را با دقت و مسئولیت‌پذیری کامل انجام دهند و اجازه حرکت به اتوبوس‌های دارای نقص فنی مؤثر بر ایمنی را ندهند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد پلیس با هرگونه تخلف و قصور در این زمینه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، ناوگان حمل و نقل عمومی ، نقص فنی
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