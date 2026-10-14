کانتینر پَر!

نیروی دریایی سپاه نیز از غرق‌شدن یک کشتی کانتینربر حامل ۲۵۰۰کانتینر در جنوب تنگه هرمز خبر داده است. شبکه‌ها قایق‌های محلی را نشان دادند که به جمع‌آوری ادکلن و موبایل از دریا که محموله‌ی این کشتی بود، مشغولند! تحولات اخیر در خلیج فارس و تنگه‌هرمز، هم‌زمان با تأکید فرماندهان نیرو‌های مسلح بر ارتقای توان دفاعی و دستیابی به تسلیحات پیشرفته‌تر، بار دیگر جایگاه این آبراه استراتژیک را در معادلات منطقه‌ای برجسته کرده است. دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رد ادعا‌های مقامات امریکایی درباره کنترل بر تنگه، از نظارت مستمر نیرو‌های مسلح ایران بر این آبراه راهبردی و محدودیت‌های عملیاتی ناوگان امریکا خبرداد و گفت ناو‌های ۱۳میلیارد دلاری امریکا خاصیت عملیاتی خود را از دست داده‌اند. هم‌زمان، سخنگوی سپاه نیز از دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته‌تر پس از جنگ چهل‌روزه خبر داد و تأکید کرد در هر جنگ آینده ایران با سلاح جدید خواهد جنگید

جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه از غرق‌شدن یک کشتی کانتینربر حامل ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز خبر داده است. خبرگزاری‌ها قایق‌های محلی را نشان دادند که مشغول جمع‌آوری ادکلن و موبایل از دریا که محموله‌ی این کشتی بود، هستند. تحولات اخیر در خلیج فارس و تنگه‌هرمز، هم‌زمان با تأکید فرماندهان نیرو‌های مسلح بر ارتقای توان دفاعی و دستیابی به تسلیحات پیشرفته‌تر، بار دیگر جایگاه این آبراه استراتژیک را در معادلات منطقه‌ای برجسته کرده است. دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رد ادعا‌های مقامات امریکایی درباره کنترل بر تنگه از نظارت مستمر نیرو‌های مسلح ایران بر این آبراه راهبردی و محدودیت‌های عملیاتی ناوگان امریکا خبرداد و گفت ناو‌های ۱۳میلیارد دلاری امریکا خاصیت عملیاتی خود را از دست داده‌اند. هم‌زمان، سخنگوی سپاه نیز از دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته‌تر پس از جنگ چهل‌روزه خبر داد و تأکید کرد در هر جنگ آینده ایران با سلاح جدید خواهد جنگید.

کنترل هوشمند خلیج فارس و تنگه هرمز

دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح سیطره اطلاعاتی و عملیاتی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی بر آبراه‌های جنوبی، ابعاد حضور ناوگان امریکا و پیامد‌های تحرکات ناامن‌ساز بیگانگان در منطقه پرداخته و با رد فضاسازی‌های رسانه‌ای کاخ سفید درباره تردد در تنگه هرمز گفت: مقامات امریکایی در تحلیل‌های سیاسی خود مدعی هستند که باز بودن این آبراه تحت اراده آنهاست، اما واقعیت میدان نشان می‌دهد که کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل و شبانه‌روزی در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار دارد. وی تأکید کرد هر شناوری که قصد عبور از آبراهه‌های سرزمینی را داشته باشد، ملزم به اخذ مجوز و پاسخ‌گویی براساس ضوابط بین‌المللی است. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین با اشاره به وضعیت دریای عمان گفت آب‌های این دریا با اقتدار تحت نظارت و کنترل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هماهنگی تنگاتنگی میان نیرو‌های دریایی سپاه و ارتش برقرار است.

ناو‌های ۱۳ میلیارد دلاری امریکا خاصیت عملیاتی ندارند

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به ناکامی تجهیزات فوق‌پیشرفته امریکا در مواجهه با توان نیرو‌های ایرانی، تصریح کرد: ناو‌های هواپیمابر ۱۳ میلیارد دلاری امریکا به دلیل آسیب‌پذیری بالا، جرئت نزدیک‌شدن به تیررس نیرو‌های ایرانی را ندارند. این ناو‌ها با فاصله ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتری از منطقه قرار گرفته‌اند و کارکردی جز یک باند فرودگاهی دورافتاده و بی‌خاصیت پیدا نکرده‌اند. عظمایی با اشاره به عملکرد ناوگان امریکا در منطقه اظهار کرد که ناوگان ارتش این کشور به یک اسکورت‌کننده و قاچاقچی سوخت تقلیل یافته است. امریکایی‌ها ناچارند با استقرار پرهزینه جنگنده‌های اف۳۵، اف۱۶ و اف۱۸ و همچنین پهپاد‌های شناسایی در آسمان تنگه هرمز، چند نفتکش متخلف را با چراغ‌های خاموش و به‌صورت مخفیانه خارج کنند. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین گفت: این اقدامات هزینه انتقال هر بشکه نفت را برای امریکا به ۱۵۰دلار افزایش داده است. عظمایی درباره نحوه برخورد با تجاوزات و تخلفات دریایی خاطرنشان کرد هر شناوری که با فریب یا تحریک امریکایی‌ها قصد تخلف از قوانین دریانوردی را داشته باشد، با برخورد قاطع نیرو‌های ایرانی مواجه خواهد شد. وی با اشاره به بایکوت خبری توقیف‌ها و تنبیه کشتی‌های متخلف از سوی رسانه‌های غربی، اظهار کرد این رسانه‌ها نتوانسته‌اند اقتدار نیروی دریایی سپاه را پنهان کنند. انتشار تصاویر مستند از سوی این نیرو، خواری و استیصال ارتش امریکا را برای جهانیان آشکار ساخته است.

عظمایی در ادامه، امنیت منطقه را نیازی درون‌زا دانست و تأکید کرد کشور‌های مسلمان همسایه می‌توانند با همدلی و هم‌افزایی، امنیت اقتصادی، سیاسی و نظامی خلیج فارس و دریای عمان را به بهترین شکل ممکن تأمین کنند. وی با انتقاد از حضور امریکا در منطقه اظهار کرد که کشور‌های منطقه هیچ نیازی به حضور فتنه‌انگیز امریکا ندارند؛ حضوری که تنها با هدف غارت منابع منطقه صورت می‌گیرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه با ادای احترام به بصیرت و ایستادگی ملت ایران تصریح کرد رزمندگان این نیرو در دریا و خشکی، با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و اتکا به نصرت الهی، در اوج آمادگی رزمی قرار دارند. وی افزود: تجهیزات و تاکتیک‌های نیرو‌های ایرانی امروز به مراتب پیشرفته‌تر و کارآمدتر از گذشته است و هرگونه خطای محاسباتی دشمن با واکنشی پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. عظمایی در ادامه با تهدید به مقابله قاطع با هرگونه تجاوز، اظهار کرد که چنین اقداماتی می‌تواند به غرق‌شدن شناور‌های دشمن در آب‌های خلیج فارس منجر شود. در همین چارچوب، سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پیامی خطاب به دشمنان نوشت: «ما منتظریم!»

سخنگوی سپاه: به سلاح‌های پیشرفته‌تر دست یافته‌ایم

در ادامه اظهارات فرماندهان نیروی دریایی و زمینی سپاه درباره آمادگی مقابله با دشمن، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته‌تر پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه خبر داد. محبی در برنامه Tehran Talk»» گفت: ایران در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه عمدتاً بر تسلیحات نسل قدیم خود تکیه داشت، اما از آن زمان تاکنون به سلاح‌های بسیار پیشرفته‌تری دست یافته است. وی با اشاره به احتمال وقوع جنگی جدید علیه ایران اظهار کرد که آغاز چنین جنگی از سوی ایالات متحده اقدامی غیرمنطقی است، اما احتمال آن همچنان به‌طور کامل وجود دارد، چراکه به گفته او، دولت دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به یک دستاورد نیاز دارد. سخنگوی سپاه تأکید کرد ایران آمادگی دارد به هرگونه تجاوز مجدد، با قدرتی بیش از هر زمان دیگری پاسخ دهد و این بار پیامد‌های چنین اقدامی برای ایالات متحده بسیار دردناک‌تر خواهد بود.

محبی در بخش دیگری از اظهارات خود به نقش رسانه‌های امریکایی در بازتاب تحولات جنگ اشاره کرد و گفت: افکار عمومی امریکا از آگاهی نسبت به واقعیت جنگ‌های خارجی این کشور محروم نگه داشته می‌شوند، زیرا رسانه‌های جریان اصلی فعالانه واقعیت تجاوزات بی‌رحمانه را کتمان می‌کنند. وی همچنین اظهارات مقامات امریکایی درباره وجود اختلاف و نبود همکاری میان سران ایران را کاملاً کذب دانست و اظهار کرد این ادعا‌ها با هدف توجیه ناکامی‌های واشینگتن در جنگ مطرح می‌شوند.

کشتی متخلف با ۲۵۰۰ کانتینر در اعماق خلیج فارس

روز گذشته اما، در اتفاقی دیگر روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از غرق‌شدن یک فروند کشتی کانتینربر متخلف با بیش از ۲۵۰۰ کانتینر در جنوب تنگه هرمز خبر داد. این کشتی که قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت، بر اثر اصابت به یک مین دریایی منفجر شد و آتش‌سوزی شدیدی در آن به وقوع پیوست. بر اساس این اطلاعیه، کشتی مذکور که بیش از ۲۵۰۰ کانتینر حمل می‌کرد، صبح همان روز در آب‌های جنوبی تنگه هرمز و در پی گسترش آتش‌سوزی غرق شد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در پایان این اطلاعیه با اشاره به خطرات ناشی از حادثه، از شناور‌های بومی و صیادان خواست هنگام تردد در این مسیر، نهایت نکات ایمنی را رعایت کنند تا با کانتینر‌های شناور بر سطح آب برخورد نکنند.