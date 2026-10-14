کد خبر: 1384761
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

جولان اشغالگران در سوریه؛ از گلوله باران قنیطره تا رخنه به درعا

3 منابع سوری از حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به قنیطره و رخنه نظامیان اسرائیلی به درعا در جنوب سوریه خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش مهر، خبرنگار این رسانه سوری از گلوله باران تل الحمریه در حومه روستای طرنجه در حومه قنیطره در جنوب سوریه از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

همچنین نظامیان اسرائیلی با توپخانه حومه روستای الصمدانیه شرقی در حومه قنیطره را نیز گلوله باران کردند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان صهیونیست با سه خودرو وارد مزرعه حانون در حومه قنیطره شدند.

همچنین نظامیان اشغالگر اسرائیلی که به غرب روستای صیدا الجولان در حومه قنیطره رخنه کرده بودند، چوپان‌ها را بیرون راندند و قبل از عقب‌نشینی، یک تانکر آب را به گلوله بستند و آن را سوراخ کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به منزلی در وادی الرقاد در حومه درعا در جنوب سوریه یورش برده و یک جوان را بازداشت و قبل از عقب نشینی یک موتور سیکلت را به سرقت بردند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند. همچنین رژیم صهیونیستی بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پرواز‌های فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز پهپاد‌های متجاوز بوده است.

تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و حضور در حومه القنیطره، در امتداد تثبیت حضور نظامی و تسلیحاتی و ایجاد حواشی امنیتی جدید در خطوط آتش‌بس جولان انجام می‌شود. دمشق نیز بار‌ها ورود نیرو‌های رژیم صهیونیستی به قلمرو مرزی سوریه را ناقض توافقنامه تفکیک نیرو‌ها (۱۹۷۴) و حاکمیت ملی خود دانسته و نسبت به تبعات آن هشدار داده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، سوریه ، قنیطره
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