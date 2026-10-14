جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف و وانگ یی وزرای خارجه روسیه و چین امروز چهارشنبه در جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار در خصوص شکست رکورد مبادلات تجاری با چین در سال جاری ابراز امیدواری کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در آغاز دیدار با همتای چینی خود در باکو گفت: امیدواریم که رکورد مبادلات تجاری روسیه و چین در سال جاری شکسته شود. مشارکت راهبردی مسکو و پکن نقش مهمی در ایجاد ثبات در عرصه بین المللی ایفا می‌کند.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: سران روسیه و چین به‌طور منظم در تماس هستند و مسکو مشتاقانه در انتظار گفت‌و‌گو با رئیس جمهور چین در اجلاس «اپک» (APEC) است. رئیس‌جمهور پوتین ماه آینده در اجلاس سران «اپک» در شنژن شرکت خواهد کرد. او مشتاقانه در انتظار گفتگویی دیگر با همتا و دوست خود، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ است.