جوان آنلاین: الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه گفت: رژیم کی‌یف امروز به دو پالایشگاه نفت در روسیه، واقع در مناطق ساراتوف و ریازان، حمله کرد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: طرف اوکراینی هیچ نشانه‌ای از حرکت به سمت آتش‌بس در حوزه انرژی نشان نمی‌دهد.

اعلام این مقام رسمی روسیه مبنی بر حمله اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه در حالی است که دونالد ترامپ رئیس تروریست و جنایتکار آمریکا چند روز پیش مدعی توافق آتش بس میان مسکو و کی یف در حوزه انرژی و توافق دو طرف برای عدم حمله به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر خبر داده بود.