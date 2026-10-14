کلمبیا سفارت خود را در قدس افتتاح کرد

کلمبیا سفارت خود را در شهر قدس افتتاح کرد و به دهمین کشوری تبدیل شد که سفارتش را به این شهر منتقل کرده یا در آن سفارت گشوده است.

جوان آنلاین: کلمبیا روز چهارشنبه سفارت خود را در شهر قدس افتتاح کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که انتقال سفارت‌ها به این شهر با قطعنامه‌های بین‌المللی در تعارض دانسته می‌شود.

به گزارش ایسنا، در مراسم افتتاح سفارت، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، عمر بولا اسکوبار، وزیر امور خارجه کلمبیا، و موشه لیئون، شهردار قدس غربی، حضور داشتند.

لیئون اعلام کرد که کلمبیا دهمین کشوری است که سفارت خود را به قدس غربی منتقل کرده است.

علاوه بر کلمبیا، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، کوزوو، پاپوا گینه نو، پاراگوئه، فیجی، نائورو و منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند نیز سفارت‌های خود در اراضی اشغالی را به قدس منتقل کرده‌اند یا در این شهر سفارت گشوده‌اند.

اکثریت قاطع کشور‌های جهان با انتقال سفارت‌های خود به قدس مخالف‌اند؛ چرا که الحاق قدس شرقی به اراضی اشغالی در سال ۱۹۸۰، پس از اشغال این بخش از شهر در سال ۱۹۶۷، از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. فلسطینیان قدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود می‌دانند.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه فلسطین، از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۶۰ کشور، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. فلسطین همچنین عضو بیش از ۱۰۰ سازمان و معاهده بین‌المللی است.