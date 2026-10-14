کد خبر: 1384753
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

موج جدید بارش‌ها از پنجشنبه وارد کشور می‌شود؛ برف پاییزی در راه است

6 یک کارشناس هواشناسی، از ورود موج جدید بارش‌ها از پنجشنبه به کشور خبر داد و گفت: در روز‌های آینده بارش‌های قابل توجهی در نیمه غربی کشور رخ می‌دهد و احتمال بارش برف در ارتفاعات زاگرس وجود دارد.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از تداوم بارش‌های رگباری و رعدوبرق در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: روز چهارشنبه (۲۲ مهر)، بر اساس شاخص‌های ناپایداری جوی، نوار شمالی خوزستان، به‌ویژه مناطقی مانند باغ‌ملک و اندیکا، شاهد رگبار و رعدوبرق همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی این شرایط جوی، کشاورزان باید مراقب محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی خود باشند. همچنین تا روز جمعه، وقوع شرایط مشابه در استان کرمان، به‌ویژه نیمه جنوبی و مناطق مرکزی این استان، پیش‌بینی می‌شود.

اصغری با توصیه به دامداران برای رعایت نکات ایمنی در مناطق مستعد بارش بیان کرد: از دامداران درخواست می‌کنم در این بازه زمانی از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر مناطق یادشده، در نیمه شمالی استان فارس، نیمه غربی استان یزد، جنوب و غرب اصفهان، شرق کهگیلویه و بویراحمد، شرق استان چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات تهران و سمنان نیز بارش‌های موقتی و پراکنده رخ خواهد داد.

این کارشناس هواشناسی با هشدار درباره احتمال لغزندگی جاده‌ها در مناطق تحت تأثیر بارش‌ها تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و احتمال لغزندگی معابر و جاده‌ها، لازم است رانندگان با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی یادآور شد: روز پنجشنبه (۲۳ مهر) نیز شرایط جوی کم‌وبیش مشابه خواهد بود، اما از غروب پنجشنبه، موج جدید بارش‌ها از سمت شمال غرب کشور وارد می‌شود.

اصغری با اشاره به تشدید بارش‌ها در شمال غرب کشور گفت: به نظر می‌رسد روز جمعه آسمان استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به‌طور جدی ابری و بارانی شود و احتمال صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این دو استان در روز جمعه وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای روز‌های ابتدایی هفته آینده و حتی هفته پس از آن نیز باید منتظر بارش‌های مؤثر و قابل توجه در نیمه غربی کشور باشیم.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و شمال خوزستان از جمله مناطق مستعد و پربارش در این دوره خواهند بود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با فعالیت سامانه‌های بارشی، کاهش دما نیز در مناطق تحت تأثیر رخ خواهد داد؛ بنابراین، بارش برف برای نخستین بار در پاییز سال‌جاری در ارتفاعات مرکزی زاگرس طی این بازه زمانی دور از انتظار نیست.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، سامانه بارشی ، بارش برف
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