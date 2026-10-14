نواف سلام: مخالف ایجاد خلأ پس از پایان مأموریت یونیفل هستیم

«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عملیات حفظ صلح، اعلام کرد که بیروت خواستار استقرار یک نیروی بین‌المللی برای نظارت، گزارش‌دهی و ارتباط بوده و مخالف ایجاد خلأ پس از پایان مأموریت یونیفل است.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه الدیار، «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان در کاخ نخست‌وزیری بیروت از «جان پیر لاکرووا» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عملیات حفظ صلح استقبال کرد.

به گزارش ایرنا، در این دیدار همچنین «دیوداتو آبانیارا» فرمانده نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) و «عمران ریزا» معاون هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در لبنان حضور داشتند.

طرفین در این دیدار درباره تحولات اوضاع در جنوب لبنان و آینده حضور بین‌المللی پس از پایان مأموریت یونیفل در قالب فعلی آن گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

نخست‌وزیر لبنان در این دیدار تأکید کرد: «ما مخالف ایجاد هرگونه خلأ پس از پایان مأموریت یونیفل در شکل کنونی آن هستیم».

نواف سلام افزود که لبنان به یک نیروی بین‌المللی برای انجام وظایف نظارت، گزارش‌دهی و ارتباط نیاز دارد.

نخست وزیر لبنان خاطرنشان کرد که این کشور از بررسی هرگونه فرمول بین‌المللی جدید برای این نیرو‌ها استقبال می‌کند، مشروط بر اینکه تفویض مأموریت آن به‌طور رسمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شود.

جوزف عون رئیس جمهور لبنان نیز بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با لاکروا با اشاره به اهمیت ایفای نقش یونیفل از زمان ایجاد آن و فداکاری‌هایی که افسران، درجه داران و سربازان آن انجام داده‌اند، بر پایبندی لبنان به ادامه حضور یونیفل تأکید کرد.

عون افزود: با توجه به شرایط ناشی از تجاوزات اسرائیل و اشغال روستا‌ها و شهرک‌های جنوبی که بیشتر آنها در حوزه عملیاتی یونیفل قرار دارد، حضور نیرو‌های بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خروج این نیرو‌ها باعث ایجاد خلأ خواهد شد که بازتاب‌های منفی بر وضعیت امنیتی در منطقه به دنبال خواهد شد و علاوه بر آن هیچ نظارت بین‌المللی بر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور لبنان تصریح کرد: نقش‌های اجتماعی، انسانی، بهداشتی و آموزشی که این نیرو‌ها ایفا می‌کند به تحکیم روابط با شهروندان جنوبی کمک کرده و باعث شده شهروندان به ایفای نقش این نیرو‌ها اعتماد کنند.