هگست: بر هرمز کنترل داریم!؛ فریاد یک معترض: بزدل، تو جنگجو نیستی

در حالی که وزیر جنگ آمریکا با تکرار ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مدعی شد که اقدام کشورش در تنگه هرمز مؤثر است، معترضی فریاد زد: تو جنگجو نیستی، یک بزدل هستی.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا با تکرار ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مدعی شد که اقدام کشورش در تنگه هرمز مؤثر است!

به گزارش مهر، وزیر جنگ آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران، ادعا کرد: این مسئولیت رئیس‌جمهور ترامپ و من است که هر اقدام لازمی را برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد، انجام دهیم!

«پیت هگست» سپس با هدف تبلیغات انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور، مدعی شد: ما در حال حاضر کنترل مؤثری بر تنگه هرمز داریم!

ادعای «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در خصوص کنترل کشورش بر تنگه هرمز در حالی بیان می‌شود که قیمت نفت به دلیل تنش آفرینی‌های این کشور و ایجاد ناامنی در تنگه راهبردی هرمز، رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، در جریان سخنرانی وی چند معترض با سردادن فریاد‌هایی مخالفت مردم این کشور را با جنگ طلبی دولت ترامپ اعلام کردند.

یکی از معترضان فریاد می‌زد: شما دارید خانواده ما را می‌کشید! تو جنگجو نیستی، یک بزدل هستی!