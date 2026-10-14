جوان آنلاین: «گئورگی بوریسنکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با اینترفاکس اعلام کرد که طرف روس تاکنون درخواستی برای میانجی‌گری میان عربستان سعودی و یمن دریافت نکرده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: «در حال حاضر، هیچ درخواست ویژه‌ای برای میانجی‌گری به ما ارائه نشده است، اما با دوستان سعودی در تماس هستیم.»

این مقام روس، پیشتر نیز اعلام کرده بود که روسیه با صنعا ارتباط دارد و از همه طرف‌های درگیر در جنوب شبه‌جزیره عربستان خواسته است از اقدامات خشونت‌آمیز خودداری کنند. او تأکید کرده بود که مسکو حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی را غیرقابل‌قبول می‌داند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح مواجه شد. نیرو‌های مسلح یمن در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروز‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان افزایش داد. نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.