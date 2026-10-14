کد خبر: 1384731
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵
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جهاد اسلامی: گفت‌و‌گو‌های قاهره بر تدوین برنامه سیاسی مشترک فلسطینی متمرکز است

3 معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های گروه‌های فلسطینی در قاهره، تاکید کرد که پایان دادن به اختلافات داخلی و سامان‌دهی ساختار سیاسی فلسطین، مستلزم توافق بر سر یک برنامه سیاسی مشترک و مرجعیت ملی واحد است.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، محمد الهندی، معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های گروه‌های فلسطینی در قاهره، گفت که تعویق انتخابات فلسطین اقدامی یک‌جانبه نیست، بلکه در چارچوب توافق و تفاهم ملی صورت می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد که سامان‌دهی وضعیت داخلی فلسطین به توافق بر سر یک برنامه سیاسی واحد نیاز دارد و زمان منتظر کسی نمی‌ماند و گفت‌و‌گو‌ها امروز در قاهره از سر گرفته می‌شود؛ برخی هیات‌ها نیز به پایتخت مصر رسیده‌اند.

الهندی توضیح داد که محور گفت‌و‌گو‌های قاهره، بررسی راه‌های ایجاد مرجعیت ملی فلسطینی است؛ مرجعیتی که از طریق بازسازی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) بر پایه اصول ملی و دموکراتیک و با توافق گروه‌های فلسطینی شکل بگیرد.

معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی با بیان اینکه مساله فلسطین به امت اسلامی تعلق دارد و تنها به فلسطینی‌ها محدود نیست، گفت که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود پایبند نیست و این مساله در توافق اخیر مربوط به غزه نیز مشاهده شده است.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد رژیم صهیونیستی در قبال میانجی‌ها، گفت که این رژیم با وجود تلاش‌های گسترده آنها، به تعهدات خود احترام نمی‌گذارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درصدد عبور از مرحله نخست توافق است؛ مرحله‌ای که رژیم صهیونیستی را به اجرای تعهدات مشخصی ملزم می‌کند.

الهندی در ادامه با اشاره به عملکرد «شورای صلح»، اظهار داشت که این شورا تلاش می‌کند با رژیم صهیونیستی به تفاهم برسد و اقدامات آن را توجیه کند. این شورا از تعهدات رژیم صهیونیستی و ضرورت هم‌زمانی عقب‌نشینی با خلع سلاح چشم‌پوشی کرده است.

بر اساس گزارش منابع فلسطینی، قاهره روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه میزبان نشست‌هایی با حضور رهبران جنبش فتح، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین است. این نشست‌ها در چارچوب دور تازه‌ای از گفت‌و‌گو‌های ملی فلسطین برگزار می‌شود.

طبق این گزارش، مذاکرات بر بررسی راه‌های پایان دادن به شکاف داخلی و تقویت فرصت‌های احیای وحدت فلسطینی‌ها متمرکز است. موضوع پیوستن حماس و جهاد اسلامی به سازمان آزادی‌بخش فلسطین نیز از محور‌های مورد بحث در این نشست‌ها است.

همچنین گروه‌های فلسطینی درباره راه‌های فراهم کردن زمینه دستیابی به تفاهم‌های سیاسی برای برگزاری انتخابات فلسطین گفت‌و‌گو می‌کنند؛ تلاش‌هایی که با هدف یکپارچه‌سازی مواضع و صفوف فلسطینی‌ها دنبال می‌شود.

برچسب ها: جهاد اسلامی ، قاهره ، فلسطین
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