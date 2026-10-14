کمیسیون فدرال دریایی آمریکا با طرح اتهاماتی علیه اسپانیا درباره محدود کردن دسترسی کشتی‌های با پرچم آمریکا به بنادر این کشور، پیشنهاد اعمال عوارض ۲۰۰ هزار دلاری برای هر سفر کشتی‌های با پرچم اسپانیا و محدودیت واردات برخی کالا‌های این کشور اروپایی را مطرح کرد.

جوان آنلاین: از بریکینگ نیوز، کمیسیون فدرال دریایی آمریکا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد برای تمامی کشتی‌های دارای پرچم اسپانیا عوارض وضع شود و واردات برخی کالا‌های این کشور نیز با محدودیت مواجه شود. این نهاد مدعی است که اسپانیا شرایط نامساعدی برای فعالیت کشتی‌های با پرچم آمریکا در حوزه حمل‌ونقل دریایی ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، کمیسیون فدرال دریایی آمریکا در دسامبر ۲۰۲۴ تحقیقاتی را درباره این موضوع آغاز کرد و مدعی شد که اسپانیا مانع دسترسی کشتی‌های با پرچم آمریکا به بنادر خود شده است. به گفته این کمیسیون، برخی از این کشتی‌ها محموله‌هایی را در چارچوب برنامه امنیت دریایی اداره دریانوردی آمریکا (MARAD) حمل می‌کردند.

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، عوارضی معادل ۲۰۰ هزار دلار برای هر سفر دریایی کشتی‌های با پرچم اسپانیا در نظر گرفته شده است. همچنین، واردات برخی کالا‌های اسپانیایی از جمله عطر و محصولات آرایشی، روغن‌ها و چربی‌ها، سرامیک، مصنوعات سنگی، شکر و شیرینی‌جات ممکن است با محدودیت مواجه شود.

این کمیسیون استدلال کرده است که شرایط نامساعد در حمل‌ونقل دریایی پیامد‌های جدی برای کارآمدی و قابلیت اطمینان زنجیره تامین بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی، صادرات آمریکا، امنیت ملی و ناوگان تجاری این کشور به همراه دارد.

پیشنهاد این نهاد در حالی مطرح شده است که اجرای آن می‌تواند بر روابط تجاری و دریایی آمریکا و اسپانیا تاثیر بگذارد.