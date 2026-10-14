کد خبر: 1384721
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

جلسه پنجشنبه پارلمان عراق برای تکمیل کابینه؛ نامزد‌های احتمالی کدامند؟

2 منابع عراقی از برگزاری جلسه روز پنجشنبه پارلمان عراق برای تکمیل کابینه این کشور و اسامی نامزد‌های کرسی‌های وزراتی خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از العربی الجدید، منابع سیاسی عراقی اعلام کردند که فراکسیون‌های سیاسی و احزاب با علی الزیدی نخست وزیر عراق برای برگزاری جلسه روز پنجشنبه پارلمان برای تکمیل کابینه دولت توافق کردند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، با وجود گذشت بیش از ۵ ماه از رای اعتماد پارلمان به دولت الزیدی، تکمیل کابینه به دلیل اختلافات میان جریان‌های سیاسی عراقی درخصوص توزیع مناصب و انتخاب نامزد‌ها برای وزارتخانه‌های باقیمانده هنوز انجام نشده است.

کریم علیوی یک نماینده پارلمان عراق به العربی الجدید گفت که طی ساعات گذشته و پس از نشست چارچوب هماهنگی با الزیدی و با توافق با شرکا در فراکسیون‌ها و احزاب، توافق نهایی بر سر برگزاری جلسه پارلمان در روز پنجشنبه این هفته حاصل شد.

علیوی بیان کرد که در جریان جلسه تکمیل کابینه، ۴ معاون نخست وزیر نیز رای اعتماد خواهند گرفت.

او اعلام کرد که معاونان نخست وزیر لیث الخزعلی (برادر قیس الخزعلی)، محمد تمیم (وزیر برنامه ریزی سابق)، محسن المندلاوی (رئیس ائتلاف اساس) و فارس البریفکانی هستند.

به گفته این نماینده پارلمان عراق، نامزد‌های وزارتخانه‌های باقیمانده عبارتند از:

صفاء الکنانی برای وزارت ورزش و جوانان

یاسر المالکی برای وزارت کشور

حیدر بهاء برای وزارت آموزش عالی

محمد الموسوی برای وزارت کار

نایف الشمری برای وزارت دفاع

یاسین العیثاوی برای وزارت فرهنگ

محمد علی النعیمی برای وزارت برنامه ریزی

علی الدخیلی برای وزارت گردشگری

محمد صاحب الدراجی برای وزارت فناوری دیجیتال.

علیوی تأکید کرد که علی الزیدی و همه گروه‌های سیاسی با این اسامی موافقت کرده‌اند و این اسامی در جلسه روز پنجشنبه، بدون هیچ اختلاف یا مانعی تصویب خواهند شد.

وی افزود که نخست‌وزیر نیز طی روز‌های گذشته، پیش از نهایی شدن توافق درباره نامزدها، به‌صورت جداگانه با آنان دیدار کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پارلمان عراق در اواسط ماه مه گذشته، پس از رأی‌گیری درباره ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی، به دولت علی الزیدی رأی اعتماد داد؛ اما ۹ وزارتخانه به دلیل اختلافات سیاسی بر سر اسامی نامزد‌ها و نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها میان نیرو‌ها و احزاب مشارکت‌کننده در روند سیاسی، همچنان بدون تعیین تکلیف باقی مانده‌اند.

برچسب ها: پارلمان عراق ، علی الزیدی ، رای اعتماد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

تذکر مفسر کبیر

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

تقدیر از پزشکیان بسیجی

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

بدون شرح

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

حمایت آقای خاص از امباپه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

جنگ اقتصادی دشمن را با خدمت‌رسانی و همراهی مردم به شکست می‌کشانیم

طوفان الاقصی همچنان ادامه دارد 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار