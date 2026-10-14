توقف حملات رژیم صهیونیستی و پایان اشغال لبنان اولویت اصلی ماست

عراقچی به جوزف عون گفت که توقف حملات رژیم صهیونیستی و پایان اشغال لبنان اولویت اصلی ایران است.

جوان آنلاین: در تماس تلفنی بعد از ظهر امروز چهارشنبه سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با جوزف عون رئیس جمهور لبنان، در خصوص تحولات لبنان و منطقه، گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

عراقچی در این گفت‌و‌گو، ضمن تاکید بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران به ضرورت توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و پایان اشغال مناطق جنوبی این کشور، رئیس جمهور لبنان را در جریان تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در هفته‌ها و روز‌های اخیر قرار داد.

رئیس جمهور لبنان بر اولویت و ضرورت راه‌حل‌های دیپلماتیک برای بحران‌های منطقه، تاکید کرد.

اهتمام به گسترش روابط دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان و ادامه تماس‌ها و گفت‌و‌گو‌ها میان مقامات دو کشور، از دیگر محور‌های این گفتگوی تلفنی بود.