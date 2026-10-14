مسی فوتبال ایران در نزدیکی خط پایان

فوق ستاره فوتبال نابینایان ایران که به مسی این رشته معروف است، زمان خداحافظی خود را از دنیای قهرمانی اعلام کرد.

جوان آنلاین: بهزاد زادعلی اصغری، یکی از پرافتخارترین بازیکنان تیم ملی فوتبال نابینایان ایران، در آستانه آخرین حضور خود در ترکیب تیم ملی قرار دارد و امیدوار است با کسب عنوان قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، پایانی درخشان بر ۱۸ سال حضور در عرصه ملی رقم بزند.

به گزارش ایرنا، در حالی که روز‌های پایانی تمرینات تیم ملی فوتبال نابینایان ایران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا سپری می‌شود، ملی‌پوشان کشورمان با انگیزه‌ای بالا آماده حضور در این رقابت‌ها هستند. هدف اصلی شاگردان جواد فلفلی، تکرار افتخارات گذشته و بازگشت به سکوی قهرمانی آسیاست؛ هدفی که برای زادعلی اصغری نیز معنایی فراتر از کسب یک مدال دارد.

این بازیکن باسابقه درباره شرایط تیم ملی و انگیزه ملی‌پوشان برای حضور در این رقابت‌ها اظهار داشت: ۱۸ سال است که عضو تیم ملی فوتبال نابینایان هستم. در حال حاضر روز‌های پایانی تمرینات خود را تا آغاز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا پشت سر می‌گذاریم. انگیزه خاصی برای این بازی‌ها داریم. می‌رویم که بار دیگر قهرمان آسیا شویم. می‌خواهیم دست پر بازگردیم و دل مردم را شاد کنیم.

اما حضور در ناگویا برای این ستاره فوتبال نابینایان، تنها به تلاش برای کسب یک عنوان قهرمانی محدود نمی‌شود. این رقابت‌ها آخرین فرصت او برای پوشیدن پیراهن تیم ملی خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت و حساسیت این دوره از بازی‌ها را برایش دوچندان کرده است.

زادعلی اصغری در این باره گفت: در مورد خودم باید بگویم که این آخرین باری است در تیم ملی حضور دارم و پس از پایان بازی‌های ناگویا، کفش‌های خود را می‌آویزم.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که زادعلی طی سال‌های حضور در تیم ملی، افتخارات ارزشمندی را به دست آورده و نام خود را در میان بازیکنان پرافتخار فوتبال نابینایان ایران ثبت کرده است. کسب مدال نقره بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون، از مهم‌ترین دستاورد‌های دوران ورزشی این بازیکن به شمار می‌رود.

اکنون او امیدوار است آخرین حضورش در تیم ملی نیز با موفقیتی بزرگ همراه شود و بتواند با افزودن یک افتخار دیگر به کارنامه ورزشی خود، دوران ملی‌اش را به شکلی خاطره‌انگیز به پایان برساند. قهرمانی در ناگویا می‌تواند پایانی شایسته برای بازیکنی باشد که نزدیک به دو دهه از عمر ورزشی خود را در خدمت تیم ملی سپری کرده و البته لقب مسی فوتبال نابینایان را به خود اختصاص داده است.

البته مسیر رسیدن به عنوان قهرمانی آسان نخواهد بود. تیم ملی ایران در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی با رقبای قدرتمندی همچون چین، ژاپن میزبان، کره جنوبی، هند و تایلند روبه‌رو خواهد شد. حضور این تیم‌ها نشان می‌دهد که ملی‌پوشان ایران برای رسیدن به سکوی نخست باید با تمرکز بالا، آمادگی مناسب و انسجام تیمی وارد مسابقات شوند.

رقابت با تیم‌های قدرتمند آسیایی، آزمونی جدی برای بازیکنان و کادرفنی خواهد بود؛ با این حال، انگیزه بالای بازیکنان و تجربه حضور در رقابت‌های بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در مسیر موفقیت تیم داشته باشد.