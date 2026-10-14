جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که «جوزف عون» رئیس جمهور این کشور از سید «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تماس تلفنی دریافت کرد.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این تماس تلفنی به بررسی اوضاع کنونی منطقه در سایه تحولات اخیر پرداختند.

در این بیانیه آمده است که عون و عراقچی درباره ضرورت حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک به عنوان بهترین راهکار پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه اتفاق نظر داشتند.

گفت‌وگوی عون و عراقچی در حالی است که «سعید خطیب زاده» معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه در چارچوب سفری رسمی وارد لبنان شد و در بدو ورود توسط دکتر خلیل حمدان، نماینده نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به همراه نمایندگانی از حزب‌الله مورد استقبال قرار گرفت.

برنامه سفر خطیب‌زاده شامل مجموعه‌ای از دیدار‌ها با مقام‌های ارشد و شخصیت‌های رسمی لبنان با هدف تقویت روابط دوجانبه و توسعه چارچوب‌های همکاری مشترک میان دو کشور است.