جوان آنلاین: در جریان دیدار معوقه‌ی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال خیبر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد میزبان پرسپولیس بود که این دیدار در نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

خیبر خرم‌آباد ۰ - ۰ پرسپولیس

گل: -

کارت قرمز: -

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف، علی علیپور، ایگور سرگیف.

ترکیب خیبر: محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، حمید حاجی آقایی، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی (کاپیتان)، فردین یوسفی، حسین شنانی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی.

موقعیت‌های حساس:

نیمه نخست این دیدار با فراز و نشیب‌هایی همراه بود و دو تیم فرصت‌های خوبی برای گلزنی دشتند که البته فرصتی که در دقیقه ۳۴ در اختیار اوستون اورونوف قرار گرفت بهتر بود، اما به گل تبدیل نشد.

در دقیقه ۳۷ روی برخورد اورونوف درون محوطه جریمه خیبر، داور نقطه پنالتی را نشان داد، اما در ادامه با بررسی VAR داور تصمیم خود را برگرداند.