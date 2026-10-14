قیمت‌های مصرف‌کننده آمریکا در سپتامبر، هم‌زمان با جهش بهای بنزین، شتاب گرفت و ضربه دیگری به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه او در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر وارد کرد و احتمال افزایش نرخ بهره در اواخر ماه جاری را دوباره مطرح ساخت.

جوان آنلاین: اداره آمار کار وزارت کار آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) پس از رشد ۰.۴ درصدی در ماه اوت، در سپتامبر ۰.۶ درصد افزایش یافت. در بازه ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر، این شاخص ۳.۷ درصد رشد کرد که در مقایسه با رشد ۳.۴ درصدی در ماه اوت، بالاتر بود.

به گزارش ایسنا، اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سپتامبر بر مبنای ماهانه ۰.۶ درصد و بر مبنای سالانه ۳.۶ درصد افزایش یابد. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که قیمت بنزین در سپتامبر ۷.۱ درصد جهش داشته است.

این گزارش پس از نظرسنجی‌های ماه جاری منتشر شد که نشان‌دهنده وخامت بیشتر در اعتماد مصرف‌کننده و سقوط محبوبیت ترامپ به دلیل نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی بود. یک نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس نشان داد که حدود ۷۸ درصد از آمریکایی‌ها، سیاست‌های ترامپ - از جمله تعرفه‌های واردات و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران - را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند؛ قیمت‌هایی که سرعت رشدشان از میزان افزایش دستمزد‌ها پیشی گرفته است.

با حذف اقلام نوسانیِ مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافت که با میزان رشد ماه اوت برابری می‌کند. در بازه ۱۲ ماهه منتهی به سپتامبر، تورم هسته (Core CPI) پس از رشد ۲.۴ درصدی در ماه اوت، به میزان ۲.۶ درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی آمریکا برای سنجش هدف تورمی ۲ درصدی خود، «شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی» (PCE) را رصد می‌کند.

فدرال رزرو ماه گذشته نرخ بهره معیار کوتاه‌مدت (شبانه) خود را با ۲۵ واحد پایه افزایش به محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد رساند که نخستین افزایش نرخ در سه سال اخیر محسوب می‌شد، و همچنین نسبت به افزایش بیشتر هزینه‌های استقراض در ماه‌های پیش‌رو هشدار داد. بر اساس داده‌های ابزار «دیده‌بان فدرال» متعلق به گروه CME، پیش از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، بازار‌های مالی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری ۲۷ و ۲۸ اکتبر را حدود ۲۲ درصد برآورد می‌کردند.

بر اساس گزارش رویترز، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه میلادی جاری، به دنبال آمار ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال در سپتامبر و همچنین ارقام شاخص هزینه‌های مصرف شخصی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها برای ماه‌های ژوئیه و اوت، ضعیف شد. اقتصاددانان انتظار داشتند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه دسامبر افزایش دهد.