آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن تهران از اول آبان/ سکونت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: فرایند سرشماری از اول آبان آغاز می‌شود و حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: حسین سپهری در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران سخن می‌گفت، اظهار کرد: سرشماری امسال برای نخستین بار به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود و در این روش از ریزداده‌های آماری اداری و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، او این روش را تحولی در نظام آماری کشور دانست و گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا در مقایسه با سرشماری سنتی ده‌ساله، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و به توسعه دولت الکترونیک، ارتقای امنیت و کیفیت داده‌ها و یکپارچگی اطلاعات آماری کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به سکونت حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور در این استان، اجرای سرشماری در تهران را به‌دلیل حجم جمعیت دشوارتر دانست و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها تأکید کرد.

به گفته سپهری، همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستگاه‌هایی که سامانه‌های مؤثر در سرشماری ثبتی‌مبنا دارند، ضروری است.

براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، وی همچنین بر نقش فرمانداران، شهرداران، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای این فرایند تأکید کرد

وی با بیان اینکه ستاد‌های شهرستانی تشکیل شده‌اند، روند اجرایی کار تا این مرحله را خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد استان تهران سرشماری را در مهلت مقرر به پایان برساند و به الگویی موفق در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا تبدیل شود.