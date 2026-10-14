جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه اعلام کرد: ترامپ در تلاش است تا حل‌وفصل بحران اوکراین را به مسیری مسالمت آمیز هدایت کند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص گفت: تلاش‌ها در زمینه آتش بس در حوزه انرژی همچنان ادامه دارد. تلاش‌ها برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین به صورت غیرعلنی انجام می‌شود و به همین شکل ادامه خواهد یافت. اروپایی‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا درگیری در اوکراین ادامه یابد. در حال حاضر برگزاری نشست‌های بین المللی درباره حل و فصل مناقشه اوکراین در دستور کار نیست. خطر کارشکنی کشور‌های اروپایی در توافقات روسیه و آمریکا وجود دارد.

دیمیتری پسکوف، سپس اضافه کرد: گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال محدود شدن کمک‌های آمریکا به کی‌یف را با دقت دنبال می‌کنیم، اما هنوز برای نتیجه‌گیری زود است. کرملین جز گزارش‌های رسانه‌ای اطلاعات بیشتری درباره محدود شدن فعالیت‌های استارلینک در اوکراین در اختیار ندارد. بهتر بود از فناوری‌هایی مانند استارلینک اصلا برای اهداف نظامی استفاده نمی‌شد. روسیه باید برای چالش‌ها در زمینه امنیت سایبری آماده باشد.

وی سپس افزود: روسیه برای بازپس‌گیری دارایی‌های خود مبارزه خواهد کرد.... درباره گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر برنامه احتمالی رئیس اف‌بی‌آی برای سفر به روسیه، اطلاعاتی برای ارائه نداریم.