حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به آوارگان المواصی در خان یونس

جوان آنلاین: منابع میدانی در نوار غزه امروز چهارشنبه خبر دادند که پهپاد‌های رژیم صهیونیستی منطقه المواصی در غرب خان‌یونس را بمباران کردند.

به گزارش تسنیم، بر پایه این گزارش‌ها، یک چادر در نزدیکی برج‌های طیبه در این منطقه هدف اصابت قرار گرفت که بر اثر آن چند فلسطینی زخمی شدند. وضعیت یکی از مجروحان وخیم توصیف شده است.

در حادثه‌ای جداگانه و همزمان، خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی نیز به سمت چادر‌های آوارگان در منطقه المواصی شهر رفح در جنوب نوار غزه آتش گشودند.

منطقه المواصی در غرب خان‌یونس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به‌عنوان «منطقه امن» برای آوارگان فلسطینی تعیین شده بود، اما بار‌ها با نقض آتش‌بس هدف حملات این رژیم قرار گرفته است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز جدیدترین آمار قربانیان جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) علیه مردم مظلوم فلسطین ادامه دارد، اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، شمار شهدای جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۹۲ شهید و تعداد مجروحان نیز به ۱۷۵ هزار و ۴۴۰ نفر افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده ادامه روند کشتار جمعی و نسل‌کشی‌ست که با وجود اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، همچنان توسط نظامیان صهیونیستی ادامه دارد.

وزارت بهداشت فلسطین در گزارش خود تأکید کرده که رژیم صهیونیستی هرگز به توافق آتش‌بس پایبند نبوده و از زمان برقراری آن در یازدهم اکتبر سال گذشته تاکنون، یک هزار و ۵۰۱ شهروند فلسطینی در حملات نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۳۲۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، طی همین مدت، پیکر‌های ۸۳۸ شهید از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده بیرون کشیده شده است. این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار مانده‌اند و با توجه به کمبود شدید تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین در نوار غزه، عملیات جست‌و‌جو و بیرون‌آوری پیکر‌ها با کندی بسیار پیش می‌رود.