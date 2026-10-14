تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز چهارشنبه ـ ۲۲ مهر ماه ـ در این گزارش ایسنا قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: باکس شبانه «سریال باز» شبکه تماشا این هفته با پخش متوالی قسمت‌های سریال «زندگی در مریخ»، مخاطبان حرفه‌ای و پیگیر سریال‌های تلویزیونی را تا بامداد همراه خود می‌کند.

به گزارش ایسنا، باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان جدی و پیگیر سریال‌های تلویزیونی، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

سریال «زندگی در مریخ» به کارگردانی متیو گراهام، تونی جردن و اشلی فارو، پنج شنبه و جمعه (۲۳ و ۲۴ مهر ماه) ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود.

این مجموعه در مورد یک پلیس به نام سم تایلر است که روزی تصادف می‌کند و وقتی به هوش می‌آید می‌بیند در ۳۵ سال قبل بیدار شده. سم می‌خواهد هر طور شده از این قضیه سر در بیاورد که آیا در کُماست و اینها همه خواب و خیال است یا واقعا به سال ۱۹۷۳ منتقل شده است.

در این سریال بازیگرانی مانند جان سیم، فیلیپ گلنیستر، لیز وایت، دین اندروز و… ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه تماشا با احیای باکس «سریال‌باز»، فرصتی را برای علاقه‌مندان به تماشای پیوسته سریال‌های جذاب و پرتعلیق فراهم کرده است. «زندگی در مریخ» نیز با داستانی علمی ـ تخیلی، این هفته مخاطبان را در جریان ماجرایی جنایی قرار می‌دهد و می‌تواند تا پایان، آنها را با خود همراه کند.

شبکه نمایش، در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت» هر هفته یکی از آثار مطرح و دلهره‌آور سینمای جهان را برای علاقه‌مندان این ژانر پخش می‌کند که این هفته به فیلم فیلم ترسناک و رمزآلود «شب بیست و نهم» به کارگردانی حمید رخشانی اختصاص یافته است.

فیلم سینمایی «شب بیست و نهم» چهارشنبه ـ ۲۲ مهر ماه ـ ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم به زندگی پر دلهره و از پیش برنامه‌ریزی شده محترم و اسماعیل می‌پردازد. تصمیم ازدواج دو نفر در کودکی آنها گرفته شده. وقتی محترم به دنیا می‌آید پدرش هنگام خاک کردن جفت، جنی در پشت‌بام می‌بیند. جنی که به نظر می‌آید هیچ‌گاه محترم را رها نمی‌کند…

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان حسین گیل، رضا رخشانی، رضا رویگری، مرجانه گلچین، حمیده خیرآبادی، حسین شهاب و آنیک شفرازیان را نام برد.

«شب بیست و نهم» چهارشنبه شب ساعت ۲۳ پخش و پنج شنبه ۲۳ مهر ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.

دومین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «سایه آبی» به کارگردانی علی سرآهنگ و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد روی آنتن شبکه یک می‌رود.

فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است. دومین قسمت این مجموعه با عنوان «سایه آبی» به کارگردانی علی سرآهنگ ساخته شده و مهدی زمین‌پرداز و محمدرضا رهبری در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روز‌های زوج یک سریال و روز‌های فرد یک سریال را روی آنتن می‌برد و روز‌های جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

شیرین سپهراد، کارگردان نمایش رادیویی «این قصه ادامه دارد» به نویسندگی حنانه ذکائی، گفت: این اثر با نگاهی انسانی به زندگی پرستاران، تلاش دارد مخاطب را با ابعاد کمتر دیده‌شده این حرفه، از فشار‌های روحی و جسمی و دشواری شیفت‌های کاری تا چالش ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های حرفه‌ای و زندگی خانوادگی، آشنا کند.

شیرین سپهراد درباره این نمایش رادیویی گفت: «این قصه ادامه دارد» به زندگی «عاطفه»، پرستاری می‌پردازد که در مواجهه با مشکلات خانوادگی و خستگی‌های شغلی به فکر استعفا می‌افتد، اما ارتباط عاطفی او با یکی از بیماران کودک که درگیر سرطان است و گفت‌وگویی که یک شب با او برقرار می‌کند، در کنار دیگر تجربه‌های انسانی‌اش در بیمارستان، نگاه او را به نحوه برخورد با سختی‌های شغل و زندگی تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخشی از نمایش، وقتی پسر بچه با دلشکستگی به عاطفه می‌گوید که دیگر از بیماری‌اش خسته شده است، عاطفه پاسخ می‌دهد: «عیب نداره، تو حق داری، همه آدم‌ها یه وقتایی خسته میشن...» و در بخش دیگری، وقتی عاطفه به پسربچه می‌گوید قصد دارد استعفا بدهد، چون پرستاری شغل خیلی سختی است، ارس در پاسخ می‌گوید: «یعنی از مریض بودن سخت‌تره؟»

سپهراد با اشاره به رویکرد این نمایش افزود: تلاش کردیم به کمک این اثر، در کنار تلخی‌ها و دشواری‌های شغل پرستاری، به لذت‌های عمیق این حرفه و تأثیر مهر و همدلی پرستاران بر بیماران و بالعکس بپردازیم؛ با این پیام که خسته شدن، بخشی از انسان بودن است، اما می‌توان با شناخت محدودیت‌ها، مدیریت دشواری‌ها و دانستن قدر لحظه‌های شیرین، این مسیر و این قصه را ادامه داد.

وی درباره تجربه کارگردانی این اثر نیز گفت: تجربه کارگردانی دو کودک ۱۰ و ۱۲ ساله باهوش و بااستعداد، جدا از سختی کار، بسیار شیرین و دلنشین بود.

کارگردان نمایش رادیویی «این قصه ادامه دارد» همچنین از عوامل این اثر یاد کرد و گفت: حنانه ذکائی نویسندگی، مجتبی طباطبایی، محمد سعید سلطانی، ایلیا هادی‌فلاح و آروشا خمسه بازیگری، رضا طاهری صدابرداری، نرگس موسی‌پور افکتوری و سام اسحاقی تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

«این قصه ادامه دارد» به مناسبت روز پرستار، جمعه ۲۴ مهر در ساعت‌های ۳۰ دقیقه بامداد،

۱۲:۳۰ و ۱۹:۰۰ از رادیو نمایش پخش خواهد شد. همچنین اجرای رادیوتئاتر این اثر روز پنجشنبه ۲۳ مهر در جشن بزرگداشت روز پرستار به میزبانی بیمارستان برکت برگزار می‌شود.

ویژه برنامه «زمانه» شبکه دو سیما، از ۲۱ مهرماه میهمان مردم سیستان و بلوچستان شد و به‌صورت زنده از زاهدان و از قاب تلویزیون پخش خواهد شد.

این ویژه برنامه قرار است به مدت چهار شب با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به بررسی ابعاد شخصیتی شهدای والامقام استان، از جمله بانوی شهیده «دکتر افتخاری» و دیگر شهدا خطه سیستان و بلوچستان بپردازد.

در کنار گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، معرفی و بازتاب ظرفیت‌ها، پتانسیل‌های بالقوه و زیبایی‌های فرهنگی و اقتصادی استان از دیگر محور‌های اصلی این برنامه در طول چهار شب پخش خواهد بود.

ویژه برنامه «زمانه» از سیستان و بلوچستان با اجرای محمد امین سلیمی و محسن آزادی ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا از هفته دوم ۹ تیم با هم بازی دارند که گروه ورزش بازی منچسترسیتی و پاری سن ژرمن را زنده از برنامه گزارش ورزشی پوشش می‌دهد.

دو تیم در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر انگلیس ساعت ۲۲:۳۰ با هم دیدار می‌کنند و حسین رضایی گزارشگر این بازی خواهد بود.

در جدول لیگ قهرمانان اروپا منچستر سیتی در رده نهم و پاری سن ژرمن در رده پنجم قرار دارد.

دوستداران فوتبال باشگاه‌های اروپا می‌توانند این بازی را ازشبکه سه تماشا کنند.

از هفته هفتم لیگ برتر امروز قرمز پوشان تهرانی مهمان تیم خیبر خرم‌آباد هستند که این مسابقه از برنامه فوتبال برتر زنده پخش می‌شود.

دو تیم ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه تختی شهر خرم آباد به مصاف هم می‌روند، گزارش بازی را عباس قانع به عهده دارد.

تیم پرسپولیس در رده دوم جدول با هفت بازی و ۱۶ امتیاز و خیبر خرم آباد نیز با هفت بازی و ۷ امتیاز در رده سیزدهم جای دارد.

مخاطبان می‌توانند این بازی را زنده از شبکه سه تماشا کنند.