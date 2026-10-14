قوه قضاییه اعلام کرد: تشکیل پرونده قضایی برای بلاگر هتاک اینستاگرامی

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u0647\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0644\u0627\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0647\u062a\u0627\u06a9\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u062a\u0648\u0647\u06cc\u0646\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.