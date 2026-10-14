جوان آنلاین: رسانه‌های صهیونیستی ازجمله روزنامه «معاریو» به نقل از سازمان امدادرسانی رژیم صهیونیستی موسوم به «ستاره سرخ داوود» اعلام کرد گزارشی درباره وقوع انفجار در کارخانه اینتل در کریات گات واقع در جنوب سرزمین‌های اشغالی دریافت کرده و اطلاعات اولیه از مصدومیت افرادی در محل حادثه حکایت داشته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه این سازمان، نیرو‌های امدادی ساعت ۱۴:۱۱ به وقت قدس گزارشی درباره سوختگی سه کارگر در جریان فعالیت در کارخانه‌ای واقع در شهرک صنعتی «پارک صنایع اسحاق رابین» دریافت کردند.

همچنین رسانه‌های عبری از اعزام بالگرد به محل حادثه در پی نگرانی‌ها درباره احتمال نشت مواد خطرناک خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تایید این انفجار نسبت به احتمال نشت مواد سمی هشدار داده است.

جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.