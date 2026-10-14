مسکو: گازوییل روسیه هم به بازار جهانی و هم به آمریکا عرضه خواهد شد

معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد: گازوییل روسیه هم به بازار جهانی و هم به‌طور مستقیم به آمریکا عرضه خواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی به توافق میان این کشور با آمریکا در خصوص لغو تحریم‌ها بر صادرات گازوییل مسکو اشاره کرد.

به گزارش مهر، معاون نخست وزیر روسیه در این خصوص گفت: روسیه پیش‌تر ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف جهانی سوخت گازوییل را از طریق صادرات تأمین می‌کرد و تا پایان سال تقریبا به همین سطح بازخواهد گشت.

الکساندر نواک، سپس افزود: سوخت گازوییل روسیه هم به بازار جهانی و هم به‌طور مستقیم به آمریکا عرضه خواهد شد. پس از آغاز عرضه سوخت دیزل از روسیه، تعدیل قیمت‌ها در سراسر جهان، از جمله اروپا صورت خواهد گرفت.