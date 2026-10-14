با توجه به شرایط موجود در عربستان سعودی به نظر می‌رسد رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با یک سال برگزار شود و یا اینکه استرالیا میزبان نوزدهمین دوره این مسابقات شود.

جوان آنلاین: نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا قرار است با حضور ۲۴ تیم و طی روزهای ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ماه سال جاری به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

حالا سایت عربستانی سعودی اسپورت در تازه‌ترین ادعا خود، از احتمال تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به دلیل تداوم ناامنی‌ها در عربستان خبر داد. بر اساس این گزارش، در صورت ادامه درگیری‌ها و برطرف نشدن نگرانی‌های امنیتی، برگزاری این رقابت‌ها ممکن است از سال ۲۰۲۷ به سال ۲۰۲۸ موکول شود.

کشورهای مختلفی از جمله ایران، کره‌جنوبی، ژاپن، استرالیا و ازبکستان هفته گذشته با ارسال نامه‌هایی به کنفدراسیون فوتبال آسیا نگرانی خود را نسبت به شرایط امنیتی میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ اعلام کردند.

سایت سعودی اسپورت تاکید کرده که تعویق یک‌ساله مسابقات، در شرایط فعلی یکی از سناریوهای محتمل به شمار می‌رود؛ با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکنون موضع رسمی خود را درباره احتمال تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها اعلام نکرده است.

داتو ویندزور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال، در آخرین اظهارنظر خود در واکنش به این موضوع عنوان کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا همه چیز را تحت نظر دارد و این موضوع را بررسی خواهد کرد.

نشریه گاردین نیز در واکنش به شرایط موجود در خاورمیانه و درگیری عربستان و یمن در خبری مدعی شده که مسئولین کنفدراسیون آسیا در تلاش هستند چنانچه سعودی‌ها نتوانستند با برقراری امنیت میزبان جام ملت‌ها باشند؛ این رقابت‌ها به میزبانی استرالیا برگزار شود.