جوان آنلاین:کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، امروز چهارشنبه ۲۲ مهر برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا عازم باکو شد.

غریب آبادی در این اجلاس که در سطح روسای کشورهای آسیایی برگزار می شود، مواضع کشورمان را بویژه در رابطه با زمینه های ناامنی در منطقه و تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات آنها علیه ملت ایران، تشریح خواهد کرد.

سازوکار سیکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) به ابتکار نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، مطرح شد. ایران یکی از ۲۸ کشور عضو سیکا است. هفتمین اجلاس سران سیکا قرار است ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شود.

معاون وزیر امور خارجه در مسیر، در فرودگاه اردبیل نیز دیدار کوتاهی با امامی یگانه، استاندار اردبیل داشت. غریب آبادی در ادامه مسیر، از گذرگاه مرزی آستارا عازم باکو شد.