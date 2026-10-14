کد خبر: 1384676
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۸
سیاست » اخبار کلی

غریب‌آبادی عازم باکو شد

ف معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه برای شرکت در اجلاس سیکا عازم باکو شد.

جوان آنلاین:کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، امروز چهارشنبه ۲۲ مهر برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا عازم باکو شد.

غریب آبادی در این اجلاس که در سطح روسای کشورهای آسیایی برگزار می شود، مواضع کشورمان را بویژه در رابطه با زمینه های ناامنی در منطقه و تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات آنها علیه ملت ایران، تشریح خواهد کرد.

سازوکار سیکا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) به ابتکار نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت قزاقستان، مطرح شد. ایران یکی از ۲۸ کشور عضو سیکا است. هفتمین اجلاس سران سیکا قرار است ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شود.

معاون وزیر امور خارجه در مسیر، در فرودگاه اردبیل نیز دیدار کوتاهی با امامی یگانه، استاندار اردبیل داشت. غریب آبادی در ادامه مسیر، از گذرگاه مرزی آستارا عازم باکو شد.

 

برچسب ها: غریب آبادی ، وزارت امور خارجه ، باکو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

تذکر مفسر کبیر

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

تقدیر از پزشکیان بسیجی

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

بدون شرح

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

حمایت آقای خاص از امباپه

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

جنگ اقتصادی دشمن را با خدمت‌رسانی و همراهی مردم به شکست می‌کشانیم

طوفان الاقصی همچنان ادامه دارد 

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار