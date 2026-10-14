ناتو: تبادل اطلاعاتی آمریکا و اوکراین متوقف نشده است

جوان آنلاین: مارک روته، دبیرکل ناتو روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با کریستن میشال، نخست‌وزیر استونی در تالین اعلام کرد که تبادل اطلاعاتی میان آمریکا و اوکراین متوقف نشده است.

روته با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت ترامپ روز گذشته و هنگام خروج از کاخ سفید برای شرکت در یک برنامه انتخاباتی، به‌صراحت اعلام کرده که تبادل اطلاعاتی با اوکراین ادامه دارد.

روته با اشاره به ادامه حملات روسیه و نزدیک شدن زمستان، خواستار افزایش حمایت کشورهای عضو ناتو از اوکراین به‌ویژه در زمینه پدافند هوایی شد.

وی گفت ناتو برای مقابله با تهدیدهای ترکیبی و سایبری روسیه آمادگی دارد و در حال حاضر تهدید قریب‌الوقوعی علیه قلمرو این ائتلاف مشاهده نمی‌کند. او همچنین تأکید کرد ناتو ماهیتی دفاعی دارد و قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد.

این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پیش از این اعلام کرد کی‌یف بار دیگر در شب گذشته هیچ هشداری از سوی شرکای غربی خود درباره شلیک موشک بالستیک دریافت نکرده است.

وی در پیامی در تلگرام نوشت: شرکای ما درباره شلیک موشک بالستیک هشداری ندادند. این دومین بار است که اوکراین چنین هشداری دریافت نمی‌کند.