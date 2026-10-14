دستاوردهای جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در سایه نسل کشی درغزه 

جوان آنلاین: نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه نه تنها شعله‌ مبارزه برای تحریم اسرائیل و حامیانش در سراسر جهان را کاهش نداد، بلکه باعث شد دامنه تلاش‌های بین‌المللی در این مسیر بیش از پیش دنبال شود.

جنبش جهانی تحریم اسرائیل (BDS) طی سال‌های طولانی، به‌ویژه از زمان آغاز تجاوز مداوم اسرائیل به غزه و تشدید شهرک‌سازی صهیونیستی با حمایت ارتش، در کرانه باختری و قدس، توانسته است نتایج ملموسی در سطوح محلی و بین‌المللی داشته باشد.

محمود نواجعه، هماهنگ‌کننده کل جنبش تحریم رژیم صهیونیستی در این رابطه می‌گوید که فشار مردمی، به‌ویژه در قالب کمپین‌های تحریم، خروج سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال تحریم‌ها، توانایی خود را بیش از هر زمان دیگری برای ایجاد یک تغییر واقعی به اثبات رسانده است.

به گفته وی، جنبش تحریم در سال‌های گذشته توانسته است با همکاری شرکای خود در سراسر جهان، شرکت‌های بزرگِ حامی جنایات رژیم صهیونیستی را به فرسایش کشانده و این شرکت ها به خاطر دست داشتن در جنایات رژیم صهیونیستی بهای سنگینی را پرداخته اند.

نواجعه برای اثبات ادعای خود به رویداد اخیر در منطقه اسکودار ترکیه و تعامل مقامات ترکیه به فشارهای مردمی با تعطیل کردن شعبه شرکت مک‌دونالد در این منطقه اشاره کرد.

تشدید انزوای رژیم صهیونیستی

هماهنگ‌کننده جنبش تحریم در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که این جنبش علاوه بر اعمال فشار بر شرکت‌های تأمین کننده مالی نسل‌کشی ارتش صهیونیستی، در سراسر جهان نقشی محوری در تشدید انزوای سیستم استعماری و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و مؤسسات حامی آن ایفا می‌کند که در طول تاریخ بی‌سابقه است.

از جمله این اقدامات می‌توان به اخلال در ارسال محموله‌های نظامی برای تل‌آویو ، خروج سرمایه‌گذاری‌های کلان از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اعمال تحریم‌های جزئی از سوی برخی دولت‌ها، قطع روابط آکادمیک توسط ده‌ها دانشگاه، پیوستن ده‌ها هزار هنرمند حتی در هالیوود به تحریم فرهنگی، اخراج رژیم صهیونیستی از مسابقات دوچرخه‌سواری، اخراج شرکت کارفور از چهار بازار عربی، و موارد بسیار دیگر اشاره کرد.

تنوع اهداف

نواجعه می‌افزاید که جنبش تحریم، اهداف خود را به سه دسته تقسیم می‌کند:

اهداف با اولویت بالا: این گروه شامل مجموعه مشخصی از شرکت‌ها است که این جنبش از همه مردم دنیا می‌خواهد آن‌ها را تحریم کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را از آن‌ها خارج کنند. این دسته شامل تمام بانک‌ها و شرکت‌های صهیونیستی و برخی شرکت‌های بین‌المللی است که عمیقا در سیستم استعماری و اشغالگری و آپارتاید رژیم صهیونیستی نقش آفرینی می‌کنند.

اهداف با اولویت متوسط: این‌ها اهدافی هستند که به دلیل دشواری تحریم کامل آن‌ها در مرحله کنونی، مستلزم حذف از قراردادها، خروج سرمایه‌گذاری‌ها و انجام تحرکات حقوقی هستند.

اهداف خودجوش: این‌ اهداف شامل کمپین‌هایی هستند که توسط خود جنبش تحریم راه‌اندازی نشده‌اند، بلکه مردم در سراسر جهان به طور خودجوش آن‌ها را آغاز کرده و جنبش به طور کامل از آن‌ها حمایت کرده است؛ زیرا فشار مردمی قدرتی واقعی می‌آفریند، درست مانند همان اتفاقی که برای مک‌دونالد رخ داد.

تشدید فشار بر رژیم صهیونیستی

نواجعه از آزادگان جهان و حامیان ملت فلسطین خواست تا فشار تحریم دسته‌جمعی را علیه تمامی شرکت‌های حامی جنایات رژیم صهیونیستی تشدید کنند و تحرکات مسالمت‌آمیز و حقوقی را سازماندهی نمایند و برای خروج سرمایه‌گذاری‌ها از سرزمین‌های اشغالی فشار بیاورند و اهداف خودجوش تحریم رژیم صهیونیستی را ترویج نمایند.

وی همچنین بر ضرورت تشدید مبارزه با عادی‌سازی روابط در تمامی حوزه‌ها تأکید کرد و این اقدامات را تلاش‌ جهت بازسازی وجهه جنایتکار رژیم صهیونیستی دانست.

داده‌های وزارت بهداشت فلسطین نشان می‌دهد که طی ۳ سال نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، بیش از ۷۴ هزار و ۲۳۷ فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۱۷۵ هزار و ۲۶۷ نفر زخمی شده‌اند.