رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به منظور شرکت در مراسم تجلیل از قضات، مدیران و کارکنان نمونه کشوری استان مرکزی به این استان سفر کرده با آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک دیدار و گفت و گو کرد.

جوان آنلاین: جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با آیت‌الله دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه و ضمن قدردانی از فرصت فراهم‌شده برای این دیدار، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های سازمان بازرسی در دوره اخیر ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی قریب به دو ماه گذشته اظهار کرد: در این مدت تلاش کردیم پیگیری مشکلات کلان کشور را در اولویت قرار دهیم. در همین راستا، جلساتی با ۱۴ نفر از وزرای دولت برگزار شده و نشست‌هایی نیز با اقتصاددانان برای بررسی راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی کشور داشته‌ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر آغاز فعالیت‌های شبانه‌روزی در این سازمان افزود: شفاف سازی وضعیت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌ایم و با جدیت و به‌صورت مستمر این موضوعات را بررسی می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل معیشتی مردم تصریح کرد: حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان از اولویت‌های سازمان بازرسی است و پیگیری اقداماتی که به رفع مشکلات مردم منجر شود، در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این دیدار، آیت‌الله دری نجف‌آبادی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ابراز خرسندی کرد که مسئولیت این سازمان به وی سپرده شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین بر ضرورت ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع واگذاری‌ها تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به این حوزه شد.