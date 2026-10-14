وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با تشریح برنامه‌های خود در مجلسگفت: بازآفرینی و معماری جدید در حوزه‌های دفاعی باید متناسب با تحولات فناوری و ارزیابی مستمر نیازهای عملیاتی دنبال خواهد شد.

جوان آنلاین: مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت دفاع در در جلسه امروز (چهارشنبه،‌ ۲۲ مهرماه) در مجلس، با اشاره به تداوم مسیر ترسیم‌شده در دوره شهید سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، اظهار کرد: برنامه‌های پیشین با اعمال اصلاحات و متناسب با نیازهای جدید ادامه خواهد یافت و در این چارچوب، برنامه‌های اجرایی شش‌ماهه و ۲۲ماهه برای پیشبرد اهداف وزارت دفاع تدوین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور، جهش در تولید و تأمین تسلیحات موردنیاز نیروهای مسلح را از محورهای اصلی برنامه‌های خود برشمرد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی، علمی و فناورانه کشور برای پاسخ‌گویی به نیازهای دفاعی تأکید کرد.

اخلاقی کتابچی همچنین بر هم‌افزایی امکانات و ظرفیت‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد و بهره‌گیری مؤثر از منابع موجود، هماهنگی میان مجموعه‌های صنعتی و دفاعی و افزایش کارآمدی در فرایند تأمین نیازها را از الزامات تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده دانست.

بازآفرینی و معماری جدید در حوزه‌های دفاعی در دستور کار وزیر پیشنهادی دفاع

وزیر پیشنهادی دفاع، توجه به تحقیقات زودبازده و مسئله‌محور را از دیگر اولویت‌های خود عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های ملی، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در تسریع روند توسعه فناوری، ارتقای توان تولید و پاسخ‌گویی به نیازهای نیروهای مسلح نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای مستمر توان رزمی کشور، توسعه و به‌روزرسانی تسلیحات و تجهیزات پیشرفته، گسترش سامانه‌های هوشمند و توجه به حوزه‌های نوین رزم را مورد تأکید قرار داد.

به گفته وی، بازآفرینی و معماری جدید در حوزه‌های دفاعی باید متناسب با تحولات فناوری و ارزیابی مستمر نیازهای عملیاتی دنبال شود.

اخلاقی کتابچی، همچنین تقویت ظرفیت‌های موشکی کشور، متناسب با سطح تهدیدات منطقه‌ای، را از محورهای برنامه خود برشمرد و بر آمادگی برای توسعه برد موشک‌ها در چارچوب تأیید سلسله‌مراتب فرماندهی تأکید کرد.

توجه ویژه به حوزه پدافند، توسعه توانمندی‌های رزم زمینی، پیگیری ساخت جنگنده سنگین چندمنظوره و تقویت زیرساخت‌های سایبری نیز از دیگر محورهایی بود که وی در تشریح برنامه‌های خود مطرح کرد.

توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان

وزیر پیشنهادی دفاع در بخش دیگری از برنامه‌های خود، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نیروهای مسلح را مورد توجه قرار داد و از پیگیری افزایش جهشی حقوق و مزایای آنان با تعامل و همکاری دولت خبر داد.

وی همچنین رسیدگی به وضعیت مسکن کارکنان نیروهای مسلح و توجه ویژه به مسائل بازنشستگان و جانبازان را از اولویت‌های برنامه خود عنوان کرد و بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از سرمایه انسانی مجموعه دفاعی کشور تأکید داشت.

اصلاح ساختار اقتصادی و صیانت از منابع وزارت دفاع

اخلاقی کتابچی در تشریح رویکرد اقتصادی خود، اصلاح روندهای اقتصادی، توجه ویژه به مولدسازی دارایی‌های وزارت دفاع و استفاده کارآمدتر از امکانات و منابع موجود را از الزامات ارتقای بهره‌وری دانست.

وی همچنین بر برخورد قاطع با هرگونه اقدام خارج از فرایندهای مالی متعارف و سالم تأکید کرد و گفت تعامل با بخش خصوصی باید بر مبنای ضوابط روشن، رعایت منافع متقابل و پرهیز از ایجاد تعارض با فعالیت‌های قانونی این بخش دنبال شود.

بازسازی و نوسازی بر اساس اولویت‌های دفاعی

وزیر پیشنهادی دفاع، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دفاعی را از دیگر محورهای برنامه خود برشمرد و بر ضرورت جمع‌بندی دیدگاه‌های فرماندهان و اولویت‌بندی نیازها برای تخصیص منابع و اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، تقویت توان تولید و تأمین تسلیحات، توسعه فناوری‌های پیشرفته، افزایش هم‌افزایی میان بخش‌های دفاعی و صنعتی، اصلاح فرایندهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان، از محورهای اصلی برنامه مهرداد اخلاقی کتابچی برای وزارت دفاع خواهد بود.