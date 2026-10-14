تاکید پادشاه اردن بر تشدید تلاشهای جهانی برای ثبات در منطقه

پادشاه اردن بر ضرورت تشدید تلاش‌های جامعه جهانی برای دستیابی به آرامش جامع منطقه‌ای و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری و قدس تاکید کرد.

جوان آنلاین:عبدالله دوم پادشاه اردن امروز چهارشنبه با آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا دیدار کرد.

عبدالله دوم در این دیدار بر روابط در حال رشد میان دو کشور تاکید و به اهتمام به تعمیق این شراکت به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و دفاعی اشاره کرد.

وی نقش استرالیا در حمایت از تلاش‌های امدادرسانی انسان دوستانه در منطقه به ویژه در خصوص غزه و آنروا را ستود.

پادشاه اردن در ادامه بر ضرورت تشدید تلاش‌های جامعه جهانی برای دستیابی به آرامش جامع منطقه‌ای و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری و قدس تاکید کرد.

وی بار دیگر به مخالفت اردن با اقدامات مربوط به کوچاندن فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌سازی از سوی رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

از طرفی دیگر، نخست وزیر استرالیا بر اهمیت تداوم توسعه روابط میان دو کشور و تقویت همکاری در چندین حوزه تاکید کرد.

وی تلاش‌های اردن به رهبری ملک عبدالله دوم برای تحقق ثبات در منطقه و کاهش شدت تنش و حمایت اردن از همکاری بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم را تحسین کرد.