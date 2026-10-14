کد خبر: 1384662
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
اقتصاد » اخبار کلی

گزارش عملکرد برنامه هفتم تقدیم قالیباف شد

ث پورمحمدی گفت: باید گزارش عملکرد برنامه در سال دوم را ارائه می‌کردیم که خدمت رئیس مجلس تقدیم شد.

جوان آنلاین: سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور، درباره نشست مشترک با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها اظهار کرد: در شرایطی که قرار داریم، باید موضوعات اقتصادی کشور را بین دولت و مجلس با همفکری بررسی کنیم تا با همگرایی مناسب، کارها را جلو ببریم. الان هم در آستانه تدوین لایحه بودجه سال آینده هستیم و هم موضوعات بودجه‌ای نیمه دوم سال را باید گفتگو کنیم تا با نظم کارها پیش برود.

وی افزود: همچنین دولت قصد دارد لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین لازم بود با هم گفت‌وگو کنیم و دغدغه‌های اساسی موجود مانند معیشت مردم، تولید و اشتغال مورد بحث قرار گیرد و مشخص شود چگونه این موضوعات را در اولویت قرار دهیم. جلسه بسیار خوبی بود؛ هر چقدر با هم گفت‌وگو کنیم و دیدگاه‌هایمان را به هم نزدیک کنیم، راحت‌تر می‌توانیم کارها را پیش ببریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در این جلسه تأکید شد که با توجه به شرایط جنگی، سرعت عمل داشته باشیم؛ یعنی تعداد جلسات بیشتر شود و تیم‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی با هم گفتگو کنند.

پورمحمدی درباره بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: بودجه وقتی می‌خواهد تنظیم شود، مفروضات اولیه‌ای دارد که بخشی از آن را با دوستان در این جلسه گفت‌وگو کردیم. چون الان در آستانه تدوین لایحه بودجه هستیم، باید با هم اولویت‌های مهم را تنظیم کنیم؛ جاهایی که می‌توانیم هزینه را کم کنیم، کاهش دهیم و جاهایی که نیاز به اصلاح ساختارها دارد، اصلاح کنیم تا سال آینده به صورت روان پیش برود.

وی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه دو مطلب مطرح شد؛ نخست اینکه باید گزارش عملکرد برنامه در سال دوم را ارائه می‌کردیم که خدمت رئیس محترم مجلس تقدیم شد و مقرر شد مراحل بررسی آن در مجلس مشخص شود. دوم اینکه باید قانون برنامه هفتم را اصلاح کنیم؛ طبیعتاً دولت باید لایحه ارائه دهد، اما ویژگی‌های این لایحه باید به گونه‌ای باشد که دولت و مجلس با مفاهمه مشترک آن را تنظیم، تقدیم و تصویب کنند.

پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوعات پیش از این در جلسات با رؤسای کمیسیون‌های بودجه و اقتصاد گفت‌وگو شده بود و بخش دیگری نیز مقرر شد دوباره گفت‌وگو شود تا نهایی گردد.

برچسب ها: برنامه هفتم ، برنامه هفتم توسعه ، قالیباف
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