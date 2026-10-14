سردار رحیمی: محتکران از برخورد قاطع پلیس در امان نیستند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیت برخی افراد سودجو در بازار گفت: با افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده و کالاهای اساسی مردم را احتکار می‌کنند، برخورد جدی خواهد شد.

جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: دشمن در عرصه نبرد نظامی به زمین خورده است شکست بزرگی را متحمل شد و رسماً نیز اعلام کرده است که جنگ فعلی، جنگ اقتصادی است.

رحیمی در حاشیه نشست و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخست باید این باور در همه ما ایجاد شود که ظرفیت‌های کشور در حوزه اقتصادی، ذخایر، منابع و توان تولید، بی‌نظیر است و در بسیاری از کشورهای دنیا چنین ظرفیت‌هایی وجود ندارد.

وی افزود: نکته دوم این است که همه باید به کمک افرادی بیایند که در این عرصه فعالیت می‌کنند؛ از کارآفرینان و تولیدکنندگان گرفته تا تجار و فعالانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند. باید در کنار این افراد قرار بگیریم، به آن‌ها کمک کنیم و مشکلات پیش رویشان را برطرف کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: اگر در جنگ اقتصادی، فعالان اقتصادی نقطه اتکای ما باشند و بتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم، قطعاً در این جنگ نیز به پیروزی خواهیم رسید.

افزایش برخورد پلیس با محتکران کالاهای اساسی

رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات پلیس برای مقابله با احتکار کالاهای اساسی و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود گفت: در همه مقاطع، حتی در دوران جنگ هشت‌ساله، افرادی فرصت‌طلب و سوءاستفاده‌گر وجود داشتند که از شرایط کشور به نفع خود استفاده می‌کردند؛ حتی در روزهایی که بهترین نیروهای کشور جان خود را از دست می‌دادند و همه امکانات در مسیر جنگ و دفاع از کشور قرار داشت.

وی افزود: در همین یک سال گذشته نیز با چنین مواردی مواجه بوده‌ایم. در حوزه مبارزه با احتکار، دست‌کم عملکرد ما سه هزار برابر بیشتر بوده است که این موضوع نشان‌دهنده فعالیت گروه اندکی از افراد است که کالاهای اساسی، ارزاق و مایحتاج عمومی مردم را احتکار می‌کنند، از عرضه آن‌ها خودداری می‌کنند یا کالاها را مخفی نگه می‌دارند.

رحیمی با اشاره به تخلفات اقتصادی برخی افراد سودجو و دلالان تأکید کرد: نگاه ما در وهله نخست، حمایت از افرادی است که در این شرایط تلاش می‌کنند، زحمت می‌کشند و برای اقتصاد و تولید کشور جهاد می‌کنند؛ اما در گام بعد، قطعاً با افراد معدود سوءاستفاده‌گر و سودجو برخورد قاطع و جدی خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: پلیس به‌عنوان ضابط قانون، با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد.