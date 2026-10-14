وزیر دفاع آلمان تصمیمات جنجالی اخیر ترامپ به ویژه درباره اوکراین را به علت فشارهای شدید داخلی دانست.

جوان آنلاین: بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان معتقد است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تحت فشار شدید داخلی است.

پیستوریوس در روز کارفرمایان در برلین در سخنانی گفت که ترامپ از نظر سیاسی به بن‌بست رسیده است.

وی افزود: تاریخ نشان می‌دهد که رهبران هنگام مواجهه با فشار داخلی، اغلب به دنبال کسب امتیاز سیاسی در سیاست خارجی هستند. پیستوریوس معتقد است که این استراتژی نتیجه معکوس خواهد داد.

پیستوریوس گفت که وی همیشه تهدیدات رئیس جمهور آمریکا را در چارچوب انتخابات میان دوره‌ای قرار می‌دهد. این رأی‌گیری در سوم نوامبر شامل انتخاب کل مجلس نمایندگان ایالات متحده و تقریباً یک سوم سنا خواهد بود. نتیجه می‌تواند به طور قابل توجهی بر توانایی ترامپ برای حکومت در مدت باقی مانده از دوره ریاست جمهوری‌اش تأثیر بگذارد.

ترامپ اخیرا از یک سو، خواستار رئیس جمهور جدیدی برای اوکراین شده و ادعا کرد که زلنسکی فرصت‌های زیادی برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین داشته است.

ترامپ همچنین پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که با وی توافق کرده است که بیش از ۳۰۰۰۰۰ تن گازوئیل فوراً در اختیار ایالات متحده و بازار جهانی قرار گیرد. در عوض، رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه را به طور موقت لغو کند. اتحادیه اروپا به شدت از این توافق نفتی انتقاد کرده است.

ترامپ همچنین با مقاومت بالا در ایالات متحده روبرو است: سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات از اوایل روز یکشنبه از او خواستند که مسیر خود را تغییر دهد. آنها استدلال کردند که این توافق، قانون ۲۰۲۲ را که واردات انرژی روسیه را تا زمانی که مسکو به تجاوز خود علیه اوکراین پایان ندهد، ممنوع می‌کند، نقض می‌کند. ترامپ انتقادات درون حزب خود را رد کرد.

احتمالاً دلیل این اقدامات ترامپ، قیمت بالای گازوئیل در آمریکا است. از زمان آغاز جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران در هفت ماه پیش، قیمت گازوئیل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این قیمت‌های بالا، اکثریت ضعیف جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا را در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو تهدید می‌کند.