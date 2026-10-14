رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با عبور از ۴۷ سال تهاجم همه‌جانبه، کانون اقتدار و توجه افکار عمومی جهان است، اظهار کرد: استکبار جهانی در دهه‌های گذشته تمام ابزارهای ممکن از رژیم بعث صدام گرفته تا گروهک‌های تجزیه‌طلب و سلطنت‌طلب را برای متوقف کردن پیام انقلاب اسلامی به کار گرفت اما به موفقیتی نرسید.

جوان آنلاین: آیین رونمایی از آثار پژوهشی و اسنادی دوران دفاع مقدس با حضور سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و جمعی از فرماندهان، مسئولین، خانواده معزز شهدا و رزمندگان این استان در شهر مشهد مقدس صبح امروز چهار شنبه، برگزار شد.

به گزارش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، در این مراسم سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف با مقایسه سرنوشت متجاوزان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: همان‌گونه که جهان شاهد چهره مفلوک و خفت‌بار صدام در پایان سال‌ها تجاوز و جنایت بود، امروز نیز جبهه حق با هدایت‌های الهی و تکیه بر ایمان رزمندگان، لحظه نابودی و سرافکندگی سران متکبر و جنایتکار آمریکا و صهیونیست‌ها را نظاره خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی ایران اسلامی در هندسه قدرت بین‌الملل تصریح کرد: در رژیم گذشته، حاکمان ایران دست‌نشاندگان محض آمریکا و انگلیس بودند، اما با وقوع معجزه انقلاب اسلامی، مسیری نوین پیش روی آزادی‌خواهان عالم قرار گرفت که نتیجه آن عزت، سربلندی و جلب نگاه جهانیان به جغرافیای مقاومت بوده است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در تشریح خصومت‌های مستمر استکبار اظهار داشت: دشمنان در طول نزدیک به پنج دهه گذشته از هیچ حربه‌ای برای براندازی یا محدودسازی انقلاب اسلامی فروگذار نکردند؛ آنان از تحمیل جنگ هشت‌ساله توسط حزب بعث گرفته تا سازماندهی بقایای سلطنت‌طلب، گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب را برای اخلال در حرکت ملت ایران به کار بستند، اما پس از شکست تمامی این عوامل دست‌نشانده، سرانجام خود ناچار شدند با همه توان به میدان تقابل مستقیم وارد شوند که این امر خود بزرگ‌ترین سند استیصال آنان است.

توهم تزلزل نظام اسلامی و خطای راهبردی دشمن

وی با اشاره به ماهیت پیچیده تقابل کنونی و خطای راهبردی جبهه کفر افزود: طراحی‌های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی بسیار پیچیده بود، اما اتاق‌های فکر آنان در برآورد اراده و توان درونی جبهه اسلام دچار خطای محاسباتی بزرگی شدند؛ دشمن تصور می‌کرد با ترور فرماندهان باسابقه و شهادت رهبری الهی امت اسلامی می‌تواند پایه‌های این نظام ۴۷ ساله را متزلزل سازد، اما دست به قماری زد که تاوان آن ویران‌کننده خواهد بود.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به داغ فراموش‌نشدنی جنایت ترور رهبری در قلوب میلیون‌ها مسلمان و آزاده در سراسر جهان تأکید کرد: همان‌طور که داغ شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در عاشورا تا ابد زنده است و جوشش انتقام از ظالمان تاریخ خاموش نمی‌شود، شکستن حرمت مرجعیت و روحانیت و ترور رهبری امت نیز بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ دوران سیطره و هیاهوی پوشالی ناوها و جنگنده‌های دشمن به سر آمده است و مستکبران بدانند که سیلی سختی پیش رو دارند و تاوانی تاریخی و سخت پس خواهند داد.

وی با اشاره به افشای طراحی‌های دشمن و توهم پیروزی زودهنگام گفت: بر اساس اعترافات و اظهارات خودشان، قرار بود کار را ظرف سه تا پنج روز تمام کنند؛ اما در همان دوازده روز نخست با التماس به دنبال راهی برای خروج از بحران بودند و پس از آن نیز در نبردهای بعدی، از جمله نبرد هرمز، این آن‌ها بودند که ضربه خوردند و به زانو درآمدند.

سردار شریف با بیان اینکه هیاهوی کنونی رسانه‌ها راه به جایی نخواهد برد، اظهار کرد: آگاهان به علوم نظامی می‌دانند متجاوزی که در مرحله ضربه نخست و زمان‌بندی اولیه مغلوب شود، در جنگ فرسایشی سرنوشتی جز اضمحلال نخواهد داشت و امروز هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی آمریکایی‌ها در منطقه متصور نیست.

از پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا چیزی جز ویرانی و ازکارافتادگی باقی نمانده است

وی با بازخوانی پیش‌بینی راهبردی شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: سال‌ها قبل سردار دل‌ها با درک عمیق از میدان نبرد خطاب به دشمن فرمود «شما این جنگ را آغاز می‌کنید اما این نبرد تمام امکانات شما را از بین خواهد برد و شما شکست خواهید خورد»؛ امروز تحقق عینی این کلام حکیمانه را در منطقه شاهدیم، به‌گونه‌ای که از حدود ۱۷ پایگاه پیرامونی آمریکا در اطراف کشور، تقریباً تمامی آن‌ها از کار افتاده‌اند، درصد انهدام آن‌ها بسیار بالا رفته یا در شرایطی هستند که قابلیت بهره‌برداری ندارند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی و هم‌پیمانی ناتو و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما به ظاهر با رژیم صهیونیستی می‌جنگیم، اما در عمل ناتو و بخش عمده‌ای از اروپا پشت سر آن‌ها ایستاده‌اند.

وی با انتقاد از برخی همسایگان نادان و حامیان مرتجع افزود: کشورهایی نظیر آل‌سعود که روزگاری از صدام، منافقین، دموکرات‌ها و داعش حمایت می‌کردند، امروز با ارعاب و ذلت زندگی می‌کنند؛ از سوی دیگر، تلاش خفت‌بار نخست‌وزیر جنایتکار رژیم اشغالگر برای یارگیری از کشورهای عربی نشان داد این افراد خسرالدنیا و الآخره شده‌اند و کمترین جایگاهی نزد ملت‌های مسلمان ندارند.

سردار شریف هدایت‌های هوشمندانه و شجاعانه رهبر معظم انقلاب اسلامی را رمز بن‌بست‌شکنی در دوران جدید برشمرد و یادآور شد: به فرموده معظم‌له، از هر نقطه‌ای که به کشور تعدی شود، همان نقطه هدف قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پس از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری جرئت شلیک یک گلوله به سمت پایگاه‌های آمریکایی را نداشت؛ اما فرزندان غیور این ملت در نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران چنان پاسخی دادند که محاسبات دشمن را در سطح جهانی بر هم زد.

مشاور فرمانده کل سپاه با تجلیل از مجاهدت‌های لشکر ۵ نصر و لشکر ۲۱ امام رضا (ع) و یادآوری نام سردار قاآنی و سردار قالیباف بیان کرد: اگر گنجینه دفاع مقدس و فرماندهان رشید آن دوران نبودند، دشمن تا به حال ده بار به کشور تعرض زمینی کرده بود؛ اما روحیه ایثار و مبانی دینی مانع از کوچک‌ترین نگاه حقارت‌بار به ملت ایران شد.

وی تأکید کرد: تفاوت بنیادین ما با دیگران در این است که مردم در هنگام خطر به کمک یکدیگر می‌آیند و پیوند قلبی با ولایت دارند.

سردار شریف در پایان، رونمایی از کتاب‌ها و اطلس‌های دفاع مقدس خراسان را گامی در جهت ترویج فرهنگ مقاومت خواند و اظهار کرد: این آثار آکنده از عشق به اهل‌بیت (ع)، میهن‌دوستی و تدین است و همت پژوهشگران، اساتید و نویسندگان در انتقال این اسناد حیات‌بخش به نسل جوان، ضامن عزت و سربلندی مستمر ایران اسلامی در برابر تهاجمات بیگانگان خواهد بود.