ورود سامانه بارشی به تهران از شنبه شب

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین طی این مدت در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها رخداد رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

به گزارش ایسنا، تا ظهر امروز (۲۲ مهر) به دلیل نبود وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی تهران کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. شرایط نبود وزش باد قابل ملاحظه و کاهش نسبی کیفیت هوا در مناطق پرتردد مرکزی و جنوبی تهران از پنجشنبه تا ظهر جمعه نیز (۲۳ تا ۲۴ مهر) وجود دارد.

در بعد از ظهر چهارشنبه و جمعه در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد متوسط تا نسبتا شدید، در مرزهای جنوبی و غربی با احتمال گرد و خاک موقت و در ارتفاعات گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید مورد انتظار است که بهبود نسبی کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.

روز جمعه افزایش نسبی دما به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود. از شنبه شب با رخنه یک سامانه بارشی به‌تدریج افزایش ابر و در روز یکشنبه رگبار پراکنده در مناطق شمالی مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۳ مهر) صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی، در بعد از ظهر وزش باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۲۴ مهر) کمی ابری و غبار صبحگاهی در بعد از ظهر وزش باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.