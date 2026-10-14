افت ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته

شاخص کل بورس تهران در حالی معاملات چهارشنبه را با افت بیش از ۳۴ هزار واحدی به پایان رساند که شاخص هم‌وزن برخلاف روند شاخص کل، صعودی بود؛ موضوعی که از تفاوت روند معاملات در نمادهای بزرگ و کوچک بازار حکایت دارد.

جوان آنلاین: بورس تهران پس از رشد شاخص کل در معاملات روز گذشته، امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه با کاهش شاخص کل مواجه شد و آخرین روز کاری هفته را در مدار نزولی به پایان رساند. با این حال، شاخص کل هم‌وزن برخلاف شاخص اصلی بازار حرکت کرد و افزایش بیش از پنج هزار واحدی را به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افت ۳۴ هزار و ۷۷۱ واحدی همراه شد؛ اما شاخص کل هم‌وزن ۵۷۷۱ واحد افزایش یافت و به سطح دو میلیون و ۲۲۵ هزار واحد رسید.

واگرایی میان عملکرد دو شاخص اصلی بورس نشان می‌دهد که افت امروز بازار لزوما به معنای کاهش یکپارچه قیمت سهام نبوده است. از آنجا که شاخص کل وزن بیشتری به شرکت‌های بزرگ و دارای ارزش بازار بالاتر می‌دهد، کاهش این شاخص در کنار رشد شاخص هم‌وزن می‌تواند بیانگر عملکرد بهتر بخشی از نمادهای کوچک‌تر و متوسط بازار در مقایسه با شرکت‌های بزرگ باشد.

در جریان معاملات امروز، یک میلیون و ۲۷۲ هزار معامله در بورس تهران به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز در آستانه ۴۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. از جمله نمادهای اثرگذار بر روند شاخص کل بورس می‌توان به فملی، فارس، فولاد، تابان، شستا، تاپیکو و وبملت اشاره کرد.

فرابورس هم نزولی شد

در سوی دیگر بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس ایران نیز در معاملات امروز ۲۰۸ واحد کاهش یافت و همسو با شاخص کل بورس در مسیر نزولی قرار گرفت. تعداد معاملات فرابورس در روز چهارشنبه به ۶۸۱ هزار و ۱۳۷ فقره رسید. نمادهای فزر، کگهر، مارون، آریا، سامان، فجهان و ارفع نیز از جمله نمادهای اثرگذار بر روند معاملات این بازار بودند.

در مجموع، معاملات امروز بازار سرمایه با افت شاخص کل بورس و فرابورس، در کنار رشد شاخص هم‌وزن به پایان رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط بازار، علاوه بر تغییرات شاخص کل، باید روند معاملات در نمادهای کوچک و بزرگ و میزان همراهی گروه‌های مختلف بورسی را نیز در نظر گرفت؛ چراکه حرکت متفاوت شاخص‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره جهت کلی بازار کافی نیست.