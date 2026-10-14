کد خبر: 1384653
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷
اقتصاد » اخبار کلی

افت ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته

بورس شاخص کل بورس تهران در حالی معاملات چهارشنبه را با افت بیش از ۳۴ هزار واحدی به پایان رساند که شاخص هم‌وزن برخلاف روند شاخص کل، صعودی بود؛ موضوعی که از تفاوت روند معاملات در نمادهای بزرگ و کوچک بازار حکایت دارد.

جوان آنلاین: بورس تهران پس از رشد شاخص کل در معاملات روز گذشته، امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه با کاهش شاخص کل مواجه شد و آخرین روز کاری هفته را در مدار نزولی به پایان رساند. با این حال، شاخص کل هم‌وزن برخلاف شاخص اصلی بازار حرکت کرد و افزایش بیش از پنج هزار واحدی را به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افت ۳۴ هزار و ۷۷۱ واحدی همراه شد؛ اما شاخص کل هم‌وزن ۵۷۷۱ واحد افزایش یافت و به سطح دو میلیون و ۲۲۵ هزار واحد رسید.

واگرایی میان عملکرد دو شاخص اصلی بورس نشان می‌دهد که افت امروز بازار لزوما به معنای کاهش یکپارچه قیمت سهام نبوده است. از آنجا که شاخص کل وزن بیشتری به شرکت‌های بزرگ و دارای ارزش بازار بالاتر می‌دهد، کاهش این شاخص در کنار رشد شاخص هم‌وزن می‌تواند بیانگر عملکرد بهتر بخشی از نمادهای کوچک‌تر و متوسط بازار در مقایسه با شرکت‌های بزرگ باشد.

در جریان معاملات امروز، یک میلیون و ۲۷۲ هزار معامله در بورس تهران به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز در آستانه ۴۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. از جمله نمادهای اثرگذار بر روند شاخص کل بورس می‌توان به فملی، فارس، فولاد، تابان، شستا، تاپیکو و وبملت اشاره کرد.

فرابورس هم نزولی شد

در سوی دیگر بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس ایران نیز در معاملات امروز ۲۰۸ واحد کاهش یافت و همسو با شاخص کل بورس در مسیر نزولی قرار گرفت. تعداد معاملات فرابورس در روز چهارشنبه به ۶۸۱ هزار و ۱۳۷ فقره رسید. نمادهای فزر، کگهر، مارون، آریا، سامان، فجهان و ارفع نیز از جمله نمادهای اثرگذار بر روند معاملات این بازار بودند.

در مجموع، معاملات امروز بازار سرمایه با افت شاخص کل بورس و فرابورس، در کنار رشد شاخص هم‌وزن به پایان رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط بازار، علاوه بر تغییرات شاخص کل، باید روند معاملات در نمادهای کوچک و بزرگ و میزان همراهی گروه‌های مختلف بورسی را نیز در نظر گرفت؛ چراکه حرکت متفاوت شاخص‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره جهت کلی بازار کافی نیست.  

برچسب ها: ریزش بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

تذکر مفسر کبیر

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

تقدیر از پزشکیان بسیجی

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

حمایت آقای خاص از امباپه

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

بدون شرح

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

جنگ اقتصادی دشمن را با خدمت‌رسانی و همراهی مردم به شکست می‌کشانیم

طوفان الاقصی همچنان ادامه دارد 

محله‌ها کارکرد خود را برای بازی و رشد کودکان از دست داده‌اند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار