کد خبر: 1384650
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
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تازه‌ترین نظرسنجی انتخاباتی تل آویو: پیشتازی مخالفان نتانیاهو با ۶۷کرسی

اسرائیل در تازه‌ترین نظرسنجی‌های انجام شده در سرزمین های اشغالی، مخالفان نتانیاهو با ۶۷ کرسی در برابر ۴۹ کرسی جلو افتاده و بیشتر شرکت کنندگان نخست وزیری آیزنکوت را ترجیح دادند.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اپوزیسیون رژیم صهیونیستی ۶۷ کرسی و ائتلاف حزب حاکم به سرکردگی بنیامین نتانیاهو ۴۹ کرسی را به دست خواهند آورد.

به گزارش مهر، شرکت کنندگان در نظرسنجی همچنین در پاسخ به پرسش درباره مناسب‌ترین شخصیت برای تصدی نخست‌وزیری، گادی آیزنکوت را با کسب ۴۵ درصد آرا به نتانیاهو با ۳۵ درصد ترجیح دادند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، کرسی‌های اپوزیسیون میان ۵۴ کرسی برای احزاب صهیونیستی و ۱۳ کرسی برای احزاب عربی تقسیم خواهد شد، در حالی که حزب «اردوگاه سوم» چهار کرسی به دست خواهد آورد.

در نظرسنجی‌های انجام شده، حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت با کسب ۲۳ کرسی در صدر قرار گرفت و حزب «لیکود» با کسب ۲۰ کرسی، یک کرسی دیگر خود را نسبت به نظرسنجی‌های پیشین از دست داد.

بر اساس این نظرسنجی حزب «معاً» به رهبری نفتالی بنت ۱۳ کرسی خود را حفظ کرد، در حالی که حزب «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان و حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن هر کدام ۹ کرسی به دست آوردند.

«فهرست مشترک» به رهبری یوسف جبارین ۸ کرسی کسب کرد؛ یعنی همان تعداد کرسی که نصیب حزب «شاس» به رهبری آریه درعی و حزب «عوتسما یهودیت» (قدرت یهودی) به رهبری ایتمار بن گویر شد.

حزب «یهدوت هتوراه» به رهبری یعقوب آشر ۷ کرسی و ائتلاف «صهیونیسم دینی و هویت» به رهبری بتسلئیل اسموتریچ و موشه فیگلین ۶ کرسی به دست آوردند.

این نظرسنجی در روز ۱۲ اکتبر با نمونه آماری ۵۰۹ نفر و با حاشیه خطای ۴.۴ درصد، دو هفته پیش از انتخابات انجام شد.

برچسب ها: انتخابات ، نتانیاهو ، اسرائیل
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