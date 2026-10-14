کد خبر: 1384648
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اختلاف تل‌آویو و امارات بر سر پروازهای فلای‌دبی تشدید شده است

ق شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از تشدید اختلاف میان تل‌آویو و ابوظبی بر سر شروط از سرگیری پروازهای فلای‌دبی به فرودگاه بن‌گوریون خبر داد.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که دو هفته پس از حادثه مربوط به یک هواپیما، هنوز توافقی درباره شروط بازگشت پروازهای شرکت فلای‌دبی به فرودگاه بن‌گوریون حاصل نشده است.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو خواستار انجام تحقیقات کامل درباره این حادثه و تقویت تدابیر امنیتی شده است؛ در حالی که هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول آن بوده است.

مقام‌های اسرائیلی همچنین از امارات خواسته‌اند تدابیر حفاظتی در فرودگاه دبی را تقویت کند. از جمله، سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار نصب دستگاه‌های بازرسی بیشتر ساخت اسرائیل برای کنترل چمدان‌ها و اجازه حضور نیروهای این سازمان در فرودگاه دبی شده است.

در مقابل، مقام‌های اماراتی با این درخواست‌ها مخالفت کرده‌اند. مقام‌های ارشد این کشور در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ اعلام کردند: «ما آنچه را شما به ما دیکته می‌کنید، انجام نخواهیم داد؛ شما به کرامت ما لطمه می‌زنید.»

این گزارش می‌افزاید امارات همچنین با همکاری در تحقیقات طبق چارچوب مورد نظر تل‌آویو مخالفت کرده و از سرگیری پروازها را پیش‌شرط همکاری خود قرار داده است.

در پی این اختلاف‌ها، هیئت اسرائیلی که قرار بود به ریاست وزارت حمل‌ونقل این رژیم به دبی سفر کند، فعلاً سفر خود را انجام نخواهد داد.

برچسب ها: تل آویو ، اسرائیل ، دوبی
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