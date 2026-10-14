کد خبر: 1384643
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
اقتصاد » اخبار کلی
همتی:

ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهم است

همتی رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر جنگ و تحریم‌ها، خواستار بررسی آثار محدودیت‌های اقتصادی و پرداخت‌های بین‌المللی بر اساس معیارهای یکسان برای همه کشورها شد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک تایلند، ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را «توهمی بیش» ندانست و گفت اقتصاد کشور با وجود جنگ و فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده است.

به گزارش مهر، همتی با اشاره به اولویت‌های بانک مرکزی اظهار کرد: مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری این بانک است.

وی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی و تلاش برای مهار شتاب تورم را از اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران باید با در نظر گرفتن شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی انجام شود؛ عواملی که بر فضای سیاست‌گذاری و اثربخشی اقدامات اقتصادی تأثیر می‌گذارند.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش نهادهای بین‌المللی در ارزیابی تحولات اقتصادی کشورها، خواستار آن شد که صندوق بین‌المللی پول در نظارت‌های دوجانبه و چندجانبه خود، آثار اقتصادی جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی را با همان دقتی بررسی کند که سیاست‌های داخلی کشورها را ارزیابی می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از معیارهای یکسان برای ارزیابی اعضای صندوق و گفتگوی فعال میان کشورها درباره راهکارهای کاهش آثار این محدودیت‌ها تأکید کرد.

همتی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای تنش‌ها افزود: تداوم وضعیت بی‌ثبات در منطقه می‌تواند بازارهای انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته وی، تقویت ثبات منطقه‌ای به احترام به حاکمیت کشورها، توجه به دغدغه‌های مشروع امنیتی و همکاری بر پایه مسئولیت متقابل و منافع مشترک نیاز دارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار ایفای نقش فعال‌تر صندوق بین‌المللی پول در تقویت همکاری‌های پولی بین‌المللی و نظارت بر عملکرد نظام پولی جهانی شد.

اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر در بانکوک تایلند برگزار می‌شود و هیأت بانک مرکزی ایران به ریاست همتی در این نشست حضور دارد.

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، بانک مرکزی ایران ، اقتصاد ایران
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