رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید با همکاری دو مجموعه بسیج و آموزش و پرورش، استعداد‌های دانش‌آموزان در مدارس دولتی سراسر کشور به ویژه مناطق محروم شناسایی و کشف شوند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب در نشست مشترک با وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه ارزیابی عملکردهای مشترک دو مجموعه، اظهار کرد: گزارش فعالیت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش موفقیت باشد و باید مشخص شود اقدامات انجام‌شده چه نتایج و دستاوردهایی به همراه داشته است؛ تمرکز بر اثربخشی برنامه‌ها می‌تواند مسیر فعالیت‌های آینده را نیز روشن کند و موجب شود منابع و ظرفیت‌ها در بخش‌های مؤثرتر به کار گرفته شوند.

وی یکی از محورهای مهم همکاری بسیج و آموزش‌وپرورش را استعدادیابی در مدارس دولتی و مناطق محروم دانست و با انتقاد از وضعیتی که در آن بخش قابل‌توجهی از رتبه‌های برتر کنکور به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: باید با همکاری دو مجموعه بسیج و آموزش و پرورش، استعدادهای دانش‌آموزان در مدارس دولتی سراسر کشور به ویژه مناطق محروم شناسایی و کشف شوند و برای پرورش و حمایت از آنان برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد که این موضوع نباید در حد یک طرح مقطعی باقی بماند، بلکه لازم است به‌عنوان هدفی مشترک، با شاخص‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری دنبال شود.

وی پیشنهاد کرد برای تغییر سهم دانش‌آموزان این مدارس در میان رتبه‌های برتر کنکور، هدف‌گذاری مرحله‌ای صورت گیرد و حتی برای سال نخست و دوم، به‌ترتیب تغییراتی در حدود ۱۰ و ۲۰ درصد در این نسبت مدنظر قرار گیرد؛ سنجش میزان تحقق این هدف می‌تواند معیار روشنی برای ارزیابی نتیجه همکاری بسیج و آموزش‌وپرورش باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در ادامه، تشکیل شبکه‌های علمی، خدمت‌رسانی، سازندگی و فرهنگی را از جمله زمینه‌های همکاری مشترک بسیج و آموزش و پرورش دانست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین خواستار آن شد که به‌جای تمرکز صرف بر تعداد برنامه‌ها و فعالیت‌ها، دستاوردهای واقعی این اقدامات در حوزه تعلیم و تربیت و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدهای فرهنگی ارزیابی شود.

وی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در تربیت نسل آینده، تصریح کرد که برنامه‌های مشترک باید متناسب با تحولات روز و نیازهای جدید دانش‌آموزان تدوین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب همچنین بر ضرورت توجه به تربیت در دوره کودکی، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و فراهم‌کردن زمینه ارتباط مؤثرتر دانش‌آموزان و معلمان در چارچوب برنامه‌های مشترک تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع تأمین منابع و پشتیبانی از برنامه‌های مشترک را مورد توجه قرار داد و خواستار پیگیری ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مصوبات برای تأمین اعتبارات موردنیاز شد. وی تأکید کرد که تحقق اهداف آموزشی و تربیتی، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر دو مجموعه و ایجاد منابع حمایتی متناسب با مأموریت‌های تعیین‌شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در پایان، پیشنهاد داد تیمی مشترک از مسئولان و کارشناسان بسیج و وزارت آموزش‌وپرورش تشکیل شود تا با بازنگری در برنامه‌های موجود و بررسی مأموریت‌های مشترک، برنامه‌ای تحولی و مبتنی بر نتایج قابل‌سنجش تدوین شود؛ برنامه‌ای که در آن، شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان مدارس دولتی و مناطق محروم نیز جایگاهی مشخص و قابل ارزیابی داشته باشد.