جوان آنلاین: غلامرضا گودرزی ، درباره زمان انتشار آمار جدید خانه‌های خالی اظهار کرد: در بخش سرشماری نفوس و مسکن، تلاش می‌کنیم گزارش اقلامی را که در سرشماری جمع‌آوری می‌شود، تا اسفندماه ۱۴۰۵ تهیه کنیم.

وی افزود: موضوع خانه‌های خالی فرایند جداگانه‌ای دارد و صرفاً در چارچوب تکالیف مرکز آمار قرار نمی‌گیرد، بلکه دستگاه دیگری در این زمینه مسئولیت دارد. با این حال، مرکز آمار برای تولید این آمار با دستگاه مسئول همکاری می‌کند.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: تلاش ما این است که با همکاری‌های انجام‌شده، آمار خانه‌های خالی نیز در همان بازه زمانی موردنظر منتشر شود، اما برای اعلام نتیجه قطعی باید منتظر ماند تا فرایند مربوطه تکمیل شود.

گودرزی با اشاره به پیچیدگی‌های شناسایی خانه‌های خالی گفت: در سرشماری، شناسایی محل سکونت افراد بر اساس بلوک‌های آماری انجام می‌شود و اتصال هر فرد به مکان محل سکونت، به الگوریتم‌های مشخصی نیاز دارد.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: میزان دقت این الگوریتم‌ها در تخصیص افراد به مکان‌های سکونت و همچنین صحت اطلاعاتی که افراد درباره محل‌های سکونت خود اعلام می‌کنند، در نتیجه نهایی مؤثر است. از سوی دیگر، شناسایی مکان‌های خالی نیز به بررسی مجموعه‌ای از اطلاعات و شاخص‌ها نیاز دارد. اطلاعات مربوط به تعداد واحدهای خالی، مستأجران، اقامتگاه‌های دوم، واحدهایی که تغییر کاربری داده‌اند و همچنین برخی داده‌های مرتبط با بافت‌های فرسوده، در دسته‌های مختلف آماری قرار می‌گیرند و باید مشخص شود هر یک از این اطلاعات از چه مسیری قابل تأمین است.

گودرزی افزود: بخشی از اطلاعات در چارچوب سرشماری جمع‌آوری می‌شود و بخشی دیگر، از جمله اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی و سایر شاخص‌های تخصصی، نیازمند همکاری با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط است.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: به همین دلیل، تعیین وضعیت خانه‌های خالی یک فرایند چندوجهی است و برای دستیابی به آمار دقیق، باید اطلاعات و شاخص‌های مختلف در کنار یکدیگر بررسی شوند.