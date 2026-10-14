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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سفر پادشاه اسپانیا به سئوتا در سایه بحران مهاجرت: حاکمیت ما قابل مذاکره نیست

ق «فلیپه ششم» پادشاه اسپانیا، در جریان نخستین سفر رسمی خود به «سئوتا» منطقه خومختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، با قاطعیت بر حاکمیت مادرید بر این منطقه تاکید کرد و آن را «غیرقابل مذاکره و تردیدناپذیر» خواند؛ موضع‌گیری صریحی که در اوج بحران مهاجرتی اخیر و در سایه تنش‌های مرزی با کشور مغرب صورت گرفت.

جوان آنلاین: فلیپه ششم پادشاه اسپانیا، در نخستین روز از سفر خود به دو شهر خودمختار سئوتا و مِلییا، موضعی بسیار قاطع اتخاذ کرد و گفت: سئوتا و ملییا بخش جدایی‌ناپذیر واقعیت سیاسی و ملی اسپانیا هستند.

وی افزود: حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمان قابل مذاکره نیست؛ این یک اصل تردیدناپذیر است و در برابر هر خطری، وظیفه ما دفاع و حفاظت از آن است.

پادشاه اسپانیا ضمن تاکید بر «خواست و مسئولیت اسپانیا و اروپا برای حفظ روابط حسن همجواری با مغرب»، تصریح کرد که این رابطه «باید همواره بر پایه اعتماد و احترام متقابل بنا و حفظ شود.»

وی اعلام کرد: سئوتا، بخشی از اسپانیا و اروپاست؛ بنابراین هرگونه تهدید علیه آن، تهدیدی علیه کل اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. [صیانت از] مرزهای خارجی اتحادیه اروپا مسئولیتی همگانی است.

وی با فراخواندن اروپا به همبستگی و تعهد برای حراست از این مرز افزود: در چنین لحظاتی است که اروپایی‌بودن معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

پادشاه اسپانیا همچنین با اشاره به ورود مهاجران غیرقانونی تاکید کرد: کسانی که به‌طور غیرقانونی وارد کشور ما شده‌اند باید در سریع‌ترین زمان ممکن و از مجاری قانونی به مبدا خود بازگردانده شوند، اما تا زمانی که در اسپانیا هستند باید همواره با شان، انسانیت و برخوردار از تمامی تضمین‌های قانونی کشور با آنان رفتار شود.

فلیپه ششم از مراجع عمومی و نهادها نیز خواست در مدیریت بحران مهاجرت، الگوی «همزیستی و قاطعیت» ساکنان سئوتا را تکرار کنند؛ مردمی که از زمان آغاز بحران مهاجرتی در ماه ژوئیه، «مدنیت و سرسختی» کم‌نظیری از خود نشان داده‌اند.

به این ترتیب، وی از تمامی مراجع و احزاب سیاسی خواست در هماهنگی کامل با مردم سئوتا، «یکپارچه و بدون هیچ‌گونه پرده‌پوشی و تزلزل» عمل کنند.

وی با ابراز اندوه عمیق از «مرگ غم‌انگیز و بیهوده افرادی که در جریان ورود گسترده و غیرقانونی مهاجران در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژوئیه (هشتم و نهم مرداد) جان باختند»، با ارسال پیامی، از شهروندان سئوتا خواست «آرامش و اعتماد» خود را حفظ کنند.

پادشاه اسپانیا گفت: ما شما را تنها و بی‌پناه نخواهیم گذاشت. سئوتا آینده‌ای روشن از امید و رونق پیش رو دارد و برای دستیابی به آن، از پشتیبانی همه‌جانبه حکومت و جامعه اسپانیا برخوردار خواهد بود؛ شما تنها نیستید و تنها نخواهید ماند.

بر اساس این گزارش، این سفر اهمیتی تاریخی دارد؛ چراکه نخستین حضور فلیپه ششم در سئوتا از زمان آغاز پادشاهی اوست و از سال ۲۰۰۷، اولین بار است که عالی‌ترین مقام اسپانیا راهی این منطقه می‌شود.

تجربه هجوم گسترده مهاجران از مغرب، بحران مهاجرتی را به دغدغه‌ای جدی برای دولت و افکار عمومی اسپانیا بدل کرده است و یافته‌های یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که بخش بزرگی از شهروندان اسپانیایی نگرانند این تنش‌ها، دو کشور را به سمت یک درگیری نظامی سوق دهد.

ورود ناگهانی بیش از ۷۰ هزار مهاجر به سئوتا منطقه خومختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد)، انتقادها از دولت سوسیالیست پدرو سانچز و نحوه مدیریت مرزها و همچنین مخالفت دولت با سیاست‌های سختگیرانه جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا را دامن زد؛ این رویداد همچنین پرسش‌هایی را درباره نقش مغرب در این هجوم گسترده مطرح کرد؛ موضوعی که نخست وزیر اسپانیا بارها آن را رد کرده است.

برچسب ها: اسپانیا ، دولت اسپانیا ، مهاجرت
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