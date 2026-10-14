هشدار مسکو به توکیو درباره جاسوسی در پوشش خبرنگار

جوان آنلاین: «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو پیش‌تر به توکیو درباره غیرقابل‌قبول و مخرب بودن انجام فعالیت‌های اطلاعاتی در پوشش روزنامه‌نگاری هشدار داده بود.

وی در واکنش به بازداشت یک خبرنگار ژاپنی در منطقه ساخالین به اتهام جاسوسی گفت: تلاش‌های توکیو برای استفاده از خبرنگاران خود در روسیه با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تضعیف امنیت این کشور، مایه تأسف است. این رویداد عامل دیگری برای تیره‌تر شدن روابط روسیه و ژاپن خواهد بود.

سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک خبرنگار روزنامه ژاپنی «هوکایدو شیمبون» را در منطقه ساخالین به ظن جاسوسی بازداشت کرده است.

بر اساس اعلام این نهاد امنیتی، خبرنگار مذکور به جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مرتبط با توان دفاعی روسیه با هدف انتقال آنها به دستگاه اطلاعاتی ژاپن متهم شده است. این خبرنگار پس از بازداشت به مسکو منتقل شد و دادگاهی در این شهر دستور بازداشت موقت او را برای نزدیک به دو ماه صادر کرد.

مقام‌های ژاپنی اعلام کرده‌اند که در حال پیگیری موضوع از طریق سفارت این کشور در مسکو هستند و خواستار رفتار انسانی و عادلانه با شهروند بازداشت‌شده خود شده‌اند.