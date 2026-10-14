کارگران ونزوئلا به همراه جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های سیاسی این کشور، در راهپیمایی بزرگی در کاراکاس، ضمن اعلام حمایت از دلسی رودریگس، رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا، و روند گفت‌وگوها، خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی و اقدامات قهری یک‌جانبه علیه این کشور شدند.

جوان آنلاین: طبقه کارگر ونزوئلا روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) به وقت محلی در راهپیمایی بزرگی با عنوان «راهپیمایی کارگران برای صلح» در خیابان‌های کاراکاس، پایتخت این کشور، حضور یافت. شرکت‌کنندگان هدف از این حرکت را دفاع از ثبات ملی و حمایت از عملکرد رودریگس اعلام کردند.

این راهپیمایی در نزدیکی ساختمان مجلس ملی ونزوئلا به پایان رسید و شرکت‌کنندگان در آن، سندی حاوی مهم‌ترین مطالبات بخش تولیدی کشور را ارائه کردند که بر تعهد آنان به حاکمیت ملی تأکید دارد.

سخنگویان این تجمع با تأکید بر ضرورت تحکیم ثبات اجتماعی و اقتصادی ونزوئلا، خواستار اتخاذ تدابیری برای تضمین دستمزدها و مستمری‌های متناسب با نیازهای مردم و تقویت قدرت خرید خانوارها شدند.

کارگران همچنین حمایت خود را از «دیپلماسی صلح بولیواری» اعلام کردند و از نهادهای بین‌المللی خواستند برای لغو قطعی اقدامات قهری یک‌جانبه و تحریم‌های اقتصادی که به گفته آنان، بر روند توسعه تولیدی ونزوئلا تأثیر منفی می‌گذارند، اقدام کنند.

کابیو: ونزوئلا به لطف کارگران به قدرتی بزرگ تبدیل خواهد شد

دیوسدادو کابیو، دبیرکل حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV)، نیز با تمجید از سازمان‌یافتگی مردمی، از تلاش‌های روزانه طبقه کارگر قدردانی کرد و گفت ونزوئلا همان‌گونه که در حال نوزایی است، بار دیگر به پا خواهد خاست و به لطف کارگران خود به یک قدرت تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت بولیواری برای احقاق حقوق کارگران، تأکید کرد مشارکت فعال و نقش‌آفرینی محوری زنان و مردان کارگر از مؤلفه‌های فراگیر انقلاب بولیواری است و این افراد، فراتر از فشارهای موجود، در شرایط گوناگون وفاداری و پایبندی خود را حفظ کرده‌اند.