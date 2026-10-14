جوان آنلاین: مهلت ثبت‌نام برای افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ مهر تمدید شد و سرپرستان خانوار باید بر اساس رقم آخر کد ملی خود به سامانه مراجعه کنند.

محمدحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت‌نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار نوبت‌بندی شده است.

به گفته صدر تاکنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و مهلت خوداظهاری تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شده است.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها صفر و یک است چهارشنبه ۲۲ مهر افرادی با ارقام دو، سه و چهار پنجشنبه ۲۳ مهر و افرادی با ارقام پنج تا ۹ جمعه ۲۴ مهر به سامانه مراجعه کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند باید به سامانه مراجعه کنند. به گفته او مهلت ثبت‌نام تا زمان تکمیل خوداظهاری همه افراد تمدید خواهد شد و کسانی که ثبت‌نام خود را با موفقیت انجام داده‌اند، نیازی به مراجعه مجدد و بررسی سامانه ندارند.