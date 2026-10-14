 زلنسکی: روسیه به آمریکا گستاخی کرد

در حالی که اعتراضات اوکراین به توافق گازوئیلی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ادامه دارد، حالا ولودیمیر زلنسکی می‌گوید که روسیه به آمریکا «گستاخی» کرده است.

جوان آنلاین: او یک بیانیه درباره حملات شب گذشته روسیه به اوکراین منتشر کرد و باز هم علیه توافق گازوئیلی واشنگتن با مسکو موضع گرفت.

رئیس‌جمهور اوکراین در ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «روس‌ها شب گذشته، ۳۹ موشک بالستیک و بیش از ۱۲۰ پهپاد تهاجمی و مهمات پرسه‌زن (انتحاری) را علیه زیرساخت‌های انرژی و حیاتی ما در کی‌یف، منطقه کی‌یف و خارکیف به کار گرفتند.»

به باور ولودیمیر زلنسکی، «این یک حمله موشکی بالستیکِ هدفمندِ روسیه بود که مشخصاً زیرساخت‌های انرژی را نشانه گرفته بود؛ همان زیرساخت‌هایی که مشمول آتش‌بسِ اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا می‌شدند.»

رئیس‌جمهور اوکراین سپس به آتش‌بس اعلامی دونالد ترامپ درباره جنگ اوکراین و روسیه اشاره کرد و مدعی شد که روسیه به آمریکا گستاخی کرد.

او گفت: «این حمله کاملاً عامدانه و از نظر مقیاس، نمایشی بود؛ روسیه هرگز پیش از این چنین بی‌احترامی آشکار و گستاخانه‌ای نسبت به ایالات متحده نشان نداده بود. روسیه اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا را قوی و جدی تلقی نمی‌کند.»

زلنسکی خبر داد: «در حال حاضر دست‌کم ۶۰۰ هزار نفر بدون برق مانده‌اند و ممکن است دامنه قطعی‌ها حتی گسترده‌تر شود. متأسفانه خسارات قابل‌توجهی به تأسیسات و تجهیزات وارد شده است؛ از جمله به ۲۶ تأسیسات در شبکه برق و چهار تأسیسات در بخش نفت و گاز ما...متأسفانه این حمله تلفات جانی و مجروحانی نیز بر جای گذاشته است.»

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «ما از آمریکا و تمام کسانی در جهان که چشمان خود را بر واقعیت نمی‌بندند، می‌خواهیم که واکنش نشان دهند؛ آن هم واکنشی قاطع. روسیه فرصت تنش‌زدایی را از دست داده و تصمیم گرفته است که جنگ جنون‌آمیز و ویرانگر خود را ادامه دهد.»

زلنسکی اضافه کرد: «ما از رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواهیم که تحریم‌های شدیدی علیه روسیه اعمال کند...رئیس‌جمهور آمریکا تمام ابزارهای مؤثر و ضروری را در اختیار دارد تا از طریق قدرت، عدالت و اعمال فشار بر متجاوز، صلح را محقق کند.»

رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «ما خواستار ارسال محموله‌های تکمیلی موشک‌های رهگیر "پاتریوت" برای اوکراین هستیم. کاملاً بجاست که به ایالات متحده، اروپا و همه شرکای خود بگوییم هیچ کشوری در جهان نباید در مواجهه با بازیگری چنین دیوانه و جنگ‌طلبی همچون روسیه، تنها رها شود. از همه کسانی که به اوکراین کمک می‌کنند، سپاسگزارم. صلح تنها از طریق قدرت به دست می‌آید و ما از آمریکا می‌خواهیم که این اصلِ "(رونالد) ریگان" را به خاطر داشته باشد.»